Station C : une friche industrielle réhabilitée en espace de coworking

« Nous avons fait ce qu’on aurait aimé trouver, le plus simple possible, tout inclus »

(espace de travail partagé NDLR)», lance Constance Nebbula, la conseillère communautaire, déléguée à l’économie numérique et à l’innovation, en ouvrant les portes de «», le nouveau tiers lieu de l’écosystème numérique Angevin, installé dans la zone industrielle de Saint Barthélemy d’Anjou à l’est d’Angers. «».Si Angers compte plusieurs lieux susceptibles d’accueillir des jeunes entreprises en phase de croissance, tels We Forge et le Village by CA en centre-ville, d'autres sont déjà placés en périphérie. C'est le cas de la Wise Factory qui héberge entre-autres la Cité de l’Objet Connecté et plusieurs startups, est également située dans une zone d’activité économique, à Saint Sylvain d’Anjou.Située à proximité des autoroutes A 87 (Angers – La Roche-sur-Yon) et A11 (Paris – Nantes), la zone d’activité économique de Saint Barthélemy, une ville satellite d’Angers, est l’une des plus anciennes de la métropole angevine. Elle est le prolongement du quartier des Deux-Croix Banchais sur lequel était installé l’un des fleurons de l’industrie française, l’usine de fabrication de téléviseurs Thomson, aujourd’hui fermée. La zone de Saint Barthélemy sur laquelle est installée l’une des entreprises historique d’Angers : la distillerie Cointreau et d'autres entreprises industrielles et artisanales, à connu aussi quelques déboires en matière de fermetures ou licenciements importants.Alors forcément, la création d’une nouvelle entité susceptible de relancer l’économie et les emplois qui vont de pair est toujours bien vue de la part des élus locaux, surtout quand celle-ci réutilise les locaux d’une entreprise disparue. «», souligne Dominique Brejeon, le maire de Saint Bathélémy. Il est encore plus satisfait quand celle-ci est initiée par l’un de ses conseillers municipaux : Ivain Bignonet, lui-même Délégué à l’emploi et à l’activité économique. Bien placé donc pour investir dans sa ville, même si cette dernière «», a tenu à préciser le maire.Propos appuyés par le vice-président du conseil régional des Pays de la Loire, Paul Janneteau, Président de la commission Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche qui rappelle que « l». L’élu régional a souligné l’état d’esprit de ces nouvelles entreprises où chacun peu contribuer par l'intermédiaire d'espaces mutualisés et conviviaux à faire avancer l’autre. «». Point commun entre tous ces espaces de travail partagé, inspiré des open space de Google, Station C n’échappe pas à ce principe fédérateur, avec une belle salle de réunion entièrement équipée et un espace détente où l’on peut échanger autour d’un café, d’un sandwich ou … d’un plateau de sushis.L’idée de « Station C » est née de la rencontre de 4 amis entrepreneurs souhaitant faire l’acquisition d’un bâtiment pour installer leur entreprise respective. Après recherche ils jettent leur dévolu sur un bâtiment de 310 m², situé sur un terrain de 1400 m², au coeur de la zone d’activité économique de Saint Bathélémy et vide depuis deux ans.», précise Ivain Bignonet, CEO de Kara Technology , une entreprise qui développe des tables tactiles pour la navigation de plaisance, l'entreprise et le médical. Convaincus que leur démarche pouvait intéresser d’autres entrepreneurs ils décident d’acquérir le bâtiment par le biais d’une entreprise commune, EI2S, et de proposer les espaces restants à d’autre petites structures à la recherche d’un bureau équipé.», ajoute Ivain Bignonet. Et le résultat est là : un bâtiment agréable avec un grand parking, des espaces clairs et lumineux, une belle salle de réunion équipée d’un vidéo projecteur, un espace détente et même un espace barbecue, le tout sous alarme et connecté au réseau Très Haut Débit.», s’amusent les initiateur de cet espace situé au coeur de l’activité angevine et pas très loin de celle du centre-ville. C’est surtout la proximité des grands axes routiers qui est la plus intéressante pour celui qui peut s’installer dans ces locaux, proposés sans bail de location pour un tarif de 20 € HT par mois le m² de bureau.» conclut Ivan Bignonet. «». Mais c’est aussi lié à la volonté de la municipalité de réhabiliter la petite gare et le retour du train dans la zone industrielle «». A ce jour 9 entreprises se sont déjà installés sur le site, dont l'Ecole supérieure ESAIP qui peut ainsi installer des étudiants au plus près des entreprises technologiques. Trois bureaux de 11, 13 et 16 m2 sont disponibles et n'attendent plus que leurs locataires. Pour en savoir plus : Contact@stationc.co