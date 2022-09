Symbiose de Lacroix Electronics : l’usine du futur c’est aujourd’hui

Pour imaginer son magasin de pièces détachées, Lacroix qui s’est inspiré des entrepôts logistiques du e-commerce, s’est rapproché de la startup Lilloise Exotec , première licorne industrielle française qui conçoit des solutions robotiques. Désormais plus d’opération manuelle pour manipuler les bacs de produits, ces opérations sont réalisées par sept robots Skypod. Un choix qui permet de faire gagner du temps, réduit la pénibilité et les risques d’accident de travail. «», affirmait Eric MEYNET, responsable de l’excellence opérationnelle et directeur du projet Symbiose, à notre confrère l’Usine Nouvelle.Ce magasin ultra moderne représente, à lui seul un investissement de 1,5 million d’euros. Il peut traiter 180 bacs par heure et éviter aux opérateurs des déplacements de 10 kilomètres par jour en moyenne.Mais, le cœur de l’usine repose sur des postes de pose automatique des composants montés en surface sur les cartes électroniques. Grace à cinq lignes d’assemblage, l’usine peut traiter 500 millions de composants par an, avec une cadence théorique de 100 000 composants à l’heure pour la ligne la plus récente. Les autres qui ont capacité moindre (10 000 à 60 000 composants par heure) ont été rapatriés de l’ancienne usine. C’est cette capacité qui permet désormais de rivaliser avec la Chine pour la fabrication de produits à grands volumes. Mais que l’on se rassure, tout n’est pas laissé dans les puissances de calcul des robots, chaque ligne bénéficie d’un contrôle visuel d’un opérateur humain. Ouf…Les composants dit traversant sont insérés automatiquement et soudés grâce à une machine automatique, à la cadence de 25 000 composants l’heure. Une évolution rendue possible par le réseau We Network, lequel fédère l’électronique dans l’Ouest et dont le PDG Vincent BEDOUIN est président. Les composants électroniques sont également fournis automatiquement au lignes de placement, les opérateurs n’ayant plus à se déplacer pour aller chercher les composants, ce qui perdait beaucoup de temps.Pour optimiser les taches et les rendre plus fluides et plus sécurisantes, l’équipementier s’est attaché à robotiser et sécuriser le maximum de tâches manuelles, notamment la manipulation des cartes électroniques lors des opérations de test. Ces opérations sont réalisées par des « cobot », des robots qui interagissent avec l’opérateur et qui s’arrête dès qu’on entre dans son périmètre pour effectuer un test visuel. Rien, dans cette usine du futur, n’est laissé au hasard.Dernier point et non des moindres, l’usine a été conçue pour réduire son empreinte environnementale et le confort des salariés. «», détaille Eric MEYNET. «».Le toit est couvert de 8 500 m2 de panneaux photovoltaïques, auxquels s’ajouteront bientôt 1 600 m2 au niveau du parking. L’ensemble permettra de couvrir le tiers de la consommation électrique de l’usine. Enfin un système de gestion qui permet d’optimiser la consommation d'énergie, laquelle devrait être réduite de 30%.