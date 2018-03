TANu, la plateforme qui fait entrer la culture numérique dans l'entreprise

L'idée de créer le service de test et d'autoformation TANu pour Test d'Agilité Numérique, est née en 2016 au sein de l'agence Immersive Lab, que je dirigeais », explique David Castera, désormais responsable depuis septembre 2017 de la startup TANu Digital, installée à Estos (Pyrénées Atlantique). « J'effectuais une journée de formation auprès du Crédit Agricole béarnais et un jeune collaborateur de la banque est intervenu en disant qu'il ne connaissait rien au numérique et que ça ne l'intéressait pas. Nous avons alors conclu, avec les responsable de la banque qu'il était indispensable de faire prendre conscience aux collaborateurs de l'importance du numérique et donc d'intégrer un test de culture numérique lors du processus de recrutement ».



Soucieux de répondre à la demande de ses clients, David Castera s'est alors mis a chercher sur le marché, des outils susceptibles de l'intéresser. « Nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. C'est ainsi que nous avons développé le test TANu, complété ensuite par une école, lesquels permettent désormais d'évaluer et développer la culture numérique d'une entreprise ».



Si en matière d'évaluation, des tests existent malgré tout sur internet, « ils sont souvent très académiques et trop techniques. Le test TANu englobe des notions élargies avec notamment des questions sur l'économie numérique », poursuit le dirigeant. Et nous l'avons testé ... (voir en fin de sujet)



La spécificité du test, réside dans le fait qu'il permet d'apprécier globalement le niveau de culture générale numérique de chacun, qu'il soit déjà impliqué dans le domaine ou qu'il ait une approche plus rudimentaire et dans plusieurs domaine, de la technologie, en passant par l'informatique, internet, les réseaux sociaux ou encore l'économie numérique. « Nous sollicitons régulièrement les DRH afin d'enrichir nos questions, car ces derniers ne cherchent pas à former des « geek », mais plutôt des collaborateurs qui s'ouvrent et s'intéresse au monde numérique ». Et d'ajouter : « c'est une donnée indispensable pour accompagner la transformation digitale des entreprises ».



S'il est vrai que la plupart des entreprises ambitionnent de faire entrer la culture numérique au sein de leur structure, le virage a prendre n'est pas toujours simple pour certaines d'entre-elles. « Il faut que chacun comprenne comment le digital est en train de changer le monde et les métiers », souligne David Castera. D'où l'idée de créer, à l'instar de ce qui se fait dans le monde de l’Éducation, un véritable « passeport » pour accompagner la transformation numérique des entreprises.





« Les salariés attendent surtout des formations qui leurs permettent de comprendre comment le digital impacte leur métier ».



Selon une étude TNS Sofres de janvier 2015, neuf salariés sur dix considèrent la transformation digitale comme une opportunité professionnelle, mais seulement 27% des salariés avouent être tout à fait à l'aise avec les technologies et les pratiques numériques.



Pour la startup TANu Digital, la formation et l'accompagnement, notamment sur l'économie numérique et les enjeux de la digitalisation, constituent un enjeu majeur pour les services de ressources humaines. Ces derniers doivent prendre en compte cette mutation, mais aussi recruter les salariés qui sont en phase avec le développement de l'entreprise.



« Selon le sondage, les salariés attendent surtout des formations qui leurs permettent de comprendre comment le digital impacte leur métier, mais aussi qui puisse développer leur « savoir être » digital, bien avant la formation aux technologies », appuie David Castera.



C'est aussi l'avis de Jean Philippe, Directeur du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, première entreprise utilisatrice du test TANu : « Le digital concerne tout le monde et toute l'entreprise, tous les processus et tous les métiers. Il est plus qu'un mode de communication et de vente, plus qu'une technologie ou un mode d'investissement, c'est une autre façon de penser, de manager, de servir et de produire. Et pour cela il ne peut pas se coller à la surface de l'entreprise, il doit la pénétrer pour la transformer ».



De quoi amener de l'eau au moulin de TANu Digital qui définit son test comme un outil indispensable pour les services de Relations Humaines. « C'est un premier pas vers l'acculturation des salariés au numériques qui permet de définir les besoins en formation ».



L'école de formation et d'autoformation TANu, prolongement du test qui permet détecter les profils les plus à l'aise avec le sujet qui pourront aussi aider leurs collègues, est une réponse adaptée et personnalisée aux besoins de l'entreprise en matière de transformation digitale. Enfin l'école qui propose des modules d'autoformation gratuits et payants par système de crédits pour les entreprises et leurs salariés, s'adresse également au monde universitaire, afin que les étudiants puissent acquérir des connaissance avant d'entrer dans la vie professionnelle.



Pour en savoir plus : https://www.tanu.io/