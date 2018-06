TEB : La vidéo haute définition et l'Intelligence Artificielle pour réduire le sentiment d'insécurité

« Nous récoltons de plus en plus d'informations utiles qui vont permettre une investigation plus rapide et un meilleur traitement et recoupement de l'information »

Risque d'attentat, agression, vols à l'arraché, et même cyberattaques, les français sont de plus en plus nombreux à craindre pour leur sécurité et celle de leurs biens. Pour faire face, les collectivités s'équipent de systèmes de vidéosurveillance de plus en plus sophistiqués, capable d'identifier et suivre les personnes potentiellement dangereuses. Ces risques font les beaux jours des entreprises du secteur de la sécurité lesquelles multiplient les innovations en matière de qualité de prise de vue et d'exploitation des images.Parmi celles-ci, TEB, une entreprise française indépendante, installée dans la région de Beaune (Côte d'Or) depuis 1978, qui conçoit, fabrique et intègre des solutions matérielles (caméras, serveurs de vidéoprotection) et logicielles (traitement d’images…) sur mesure, dédiées au traitement et à l’analyse d’images vidéo.», explique Stéphane Bidault, le président de la société. S’appuyant sur son expérience en matière de vidéoprotection, l'entreprise bourguignonne dispose d’un savoir-faire de haut niveau technologique pour offrir les solutions adaptées aux besoins spécifiques des grands groupes, de l'industrie ainsi que des collectivités locales, «», aime a rappeler son dirigeant. Avec 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 pour un effectif de 90 salariés sur le site de Meursault, la société TEB consacre 10 % de son chiffre d'affaires à l'innovation.Dans le cadre de ses activités traditionnelles d'étude, d'installation et de développent de logiciels d'analyse des données, l'entreprise a développé ses marques propres, «» , qui regroupe l'ensemble des produits fabriqués et édités en logiciel et «» qui assure la prestation d'intégration des systèmes complexes en vidéo.», précise Stéphane Bidault. «».Pour répondre aux besoins de collectivités qui souhaitent de plus en plus sécuriser des événements ou des espaces publics occupés ponctuellement ou provisoirement sensibles, l'entreprise à développé, dans le cadre de ses produits innovants, un système mobile et autonome, composé d'une borne susceptible d'être mise en place rapidement, sur un mat existant ou sur un bâtiment. Très utile lors de grands rassemblements populaires.», explique le président de TEB. «». Mais l'entreprise propose également des système fixes sur la base de dômes motorisés capable de transmettre des images en Ultra Haute Définition (4K) ainsi que des systèmes embarqués dans les transports en commun. «».