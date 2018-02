Technologies numériques et objets connectés, l'agriculture n'est pas en reste

Parmi les principaux exposants de cet espace dédié au numérique et à l'innovation, installé dans le pavillon 4 du parc des expositions parisien, la Ferme Digitale, une association sans but lucratif qui s'est fixée pour objectif de promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante et durable, y accueillera une vingtaine de startups qui s'investissent dans l'agriculture du futur.



« La France fait partie des grandes puissances agricoles dans le monde et le rôle de La Ferme Digitale est de développer la ferme du futur. Nous sommes convaincus que le numérique permettra de soutenir la compétitivité et le quotidien des agriculteurs », déclare Paolin Pascot, co-fondateur d’Agriconomie et Président de La Ferme Digitale.



Tous issus du monde agricole, les fondateurs de la Ferme Digitale ont pour ambition d’accompagner la révolution agricole grâce au numérique, avec des valeurs forte en matière d'innovation, en valorisant les solutions techniques et technologiques qui devraient permettre à l'agriculteur d'être plus performant tout en respectant son environnement ; en totale transparence, pour permettre à l’agriculteur de regagner son indépendance par rapports aux lobbies de l'agrochimie notamment, mais aussi en gagnant la confiance des consommateurs grâce, notamment, au digital ; en faisant preuve de pragmatisme avec des applications pratiques qui ont un impact direct sur la pérennité de l'agriculture française.



D'autres structures sont également présentes sur cet espace qui préfigure l'agriculture de demain et plus particulièrement : Agrilend, une plateforme de prêts participatifs dédiés à la filière agricole, qui met en relation directe les particuliers et des porteurs de projets de diversification ou d’installation du monde agricole ; SAIPOL, une filiale du Groupe Avril, en charge de la production et de la commercialisation française des huiles végétales raffinées, du biodiesel sous la marque Diester et de la glycérine végétale et SAP, une entreprise, très implantée dans le monde agricole, qui conçoit et vend des logiciels,et plus particulièrement des systèmes de gestion de maintenance.



L'agriculture bouge, et elle entend bien le démontrer. Le Salon International de l'Agriculture, est une occasion unique, tant pour les professionnels que pour le public urbain, qui peut ainsi mesurer l'évolution d'un monde qu'il regarde parfois avec une certaine distance. Le numérique n'est pas réservé aux seuls urbains et c'est heureux...



Salon International de l'Agriculture

du 24 février au 4 mars 2018

Pour en savoir plus : www.salon-agriculture.com