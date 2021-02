Téléphonie mobile 5G, le torchon brule entre Orange et Free

Le très court communiqué d’Orange, en date du 28 janvier dernier, a fait l’effet d’une bombe dans le milieu des télécommunications. L’opérateur Orange (ex-opérateur historique France Télécom), sorti premier des enchères de l'Arcep pour l'attribution des blocs de fréquences 5G avec l'acquisition de quatre blocs, a annoncé qu’il mettait fin aux discussions avec son concurrent Free (filiale du groupe Iliad) sur un éventuel partage du réseau mobile 5G.



Si le Gouvernement avait émis le souhait que les opérateurs puissent mutualiser leur réseau, afin que tous les abonnés puissent avoir la même qualité de service, notamment dans les zones grises, l’opérateur historique évoque « une divergence de stratégie de déploiement » avec son concurrent.



Mais l’affaire semble plus profonde que la simple stratégie de déploiement. « À l’issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre 2020, Orange et Free ont engagé des discussions dans la perspective de trouver un accord de partage de réseau mobile », rappelle Orange dans son communiqué. Une collaboration justifiée par le patron du groupe, Stéphane Richard, au micro de BFM Business, en novembre dernier : « Si vous partagez un certain nombre d’antennes, notamment dans les zones peu denses, vous pouvez avoir plus d’antennes, et une meilleure couverture, que si vous essayez d’y aller en ordre dispersé. ». Un partage de réseau qui permet aux opérateurs de réduire leurs coûts de déploiement et de maintenance, à l'image de l'accord dit « Crozon » conclu entre SFR (Altice Europe) et Bouygues Telecom (Bouygues) en 2014 pour les réseaux de générations précédentes (3G / 4G) et qui en toute logique devait permettre aux usagers de profiter d’une meilleure qualité de service.



Une qualité de service que le patron d’Orange posait déjà comme condition avant l’attribution même des fréquences : « nous voulons garder un avantage sur la compétition en matière de qualité de réseau pour nos clients ». Dans son derniers communiqué l'opérateur évoque de nouveau la question de la qualité, devenue depuis la pierre d’achoppement : « Orange fait de la qualité de ses réseaux une priorité » affirme l’opérateur, en précisant que « son réseau mobile est classé meilleur réseau mobile de France, pour la 10e année consécutive par l’Acerp », le gendarme français des postes et télécommunications.