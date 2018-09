Territoire durable : élus et citoyens doivent s’engager ensemble

Alors que les territoires s’étendent et se densifient, il apparaît important de prendre en compte l’empreinte environnementale qui permettra d’assurer une qualité de vie d’un bon niveau à ceux qui les occupent. Équipée de nombreux capteurs pour récupérer des données avec des applications de de plus en plus pertinentes pour le pilotage des déplacements et l’optimisation de la consommation énergétique, la Smart City n’est plus une utopie. Elle se développe en faisant de ceux qui l’habitent de véritables « smart citoyens », pour peu qu’ils s’investissent aux cotés de ceux auxquels ils ont confié la gestion.



Mais comment faire pour que les citoyens deviennent de véritables acteurs du territoire intelligent ? Le numérique est-il l’outil qui permettra de susciter l’adhésion et l’engagement des citoyens ? Comment mesurer les impacts des changements de comportements ? Autant de questions que se posent ceux qui gèrent la cité.



L’une des réponses se trouve dans l’intelligence collective générée par les citoyens et les changements de comportements induits par l’usage des nouvelles technologies désormais mises au service du territoire. La compétence numérique doit être considérée comme indispensable à tout individu pour son épanouissement et le développement personnel, la citoyenneté active, l’intégration sociale, l’emploi et une prise de conscience sur l’écologie.



Chaque citoyen doit être en mesure d’appréhender les outils, les usages et les enjeux qui permettront de faire progresser le territoire sur lequel il a décidé de s’installer. Cette notion entraine une remise en question sur ce que le numérique peu apporter à tout individu selon une nouvelle approche qu’il convient désormais d’enseigner à tous : la sagesse numérique



Mais pour que nos territoires deviennent intelligents, faut-il qu'ils soient intelligibles, avec à la clef, une démarche comprise et admise par l’ensemble des acteurs d’un territoire. Et pour cela le rôle des médiateurs numériques que sont les médias, les entreprises et les statup, est primordial dans l’accompagnement de l'écosystème d'un territoire vers sa mutation numérique et écologique.



Le rôle des collectivités, élus et structures publiques, est de traduire l’expression de besoins des citoyens mais également de les accompagner en mettant l’ensemble des acteurs autour d’une table pour obtenir le consensus. L’un des objectifs des élus des collectivités territoriales doit être de faire en sorte que davantage de citoyens soient capables d’agir « pour une société plus juste dans laquelle les droits sociaux, culturels, économiques, écologiques et de la santé sont au cœur des priorités ».