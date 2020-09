Territoires connectés : Cédric O, lance le tour de France Infranum à Angers

« On est désormais tous conscient de cette transition numérique et des bouleversements économiques et sociaux qui en sont la conséquence »

Terra Botanica, le parc ludo-éducatif dédié au végétal, arrière-saison douce et ensoleillée oblige, n’a pas encore fermé ses portes. C’est justement cette période propice à la balade sous les frondaisons encore vertes et fleuries que la Fédération Infranum avait choisi pour lancer son Tour de France des Territoires Connectés. Rien de comparable avec la grande boucle cycliste qui traverse actuellement et de manière inhabituelle l’hexagone, crise sanitaire oblige, cette journée organisée dans le Centre d’Affaires du parc angevin se voulait informative et constructive avec comme fil rouge, la démarche angevine, tout juste démarrée, de Territoire Intelligent.Une occasion unique pour le maire-président d’Angers et sa métropole, de valoriser le projet initié sous sa première mandature, dans le cadre d’un marché global de performance attribué fin d’année dernière, au consortium piloté par Engie Solutions. «(100 milliards – NDLR),», déclarait le maire-président en accueillant le Secrétaire d’Etat chargé de la Transitions numérique et des Communications électroniques, Cedric O. Ce dernier a prévu de passé pratiquement deux jours sur le Maine-et-Loire, pour prendre connaissance des réalisations locales, dont certaines, font déjà école, à l’exemple de la Régie de Quartier de Trélazé, une cité de la métropole d’Angers qui s’investit dans la lutte contre l’illectronisme et l’accès à internet pour tous.Si chacun s’est attaché à dire qu’il fallait profiter de cette crise, ministre compris, pour «», qui va permettre l’accès à internet Très Haut Débit via la fibre optique, soient relocalisées, Jacques de HEERE, Président d’Acome, et Vice-Président du CSF d’Infranum, n’a pas manqué d’épingler Christophe BECHU sur le sujet, jetant ainsi un pavé dans la mare angevine. «». Réponse immédiate du Maire-Président qui a assuré que «».Petite anecdote qui a certes amené un peu de piment dans les échanges, mais n’a pas entaché la réussite de cette journée, au cours de laquelle il était question de la transition digitale du territoire Angevin, territoire que les mauvaises langues qualifiaient d’endormi au pied de son château il y a quelques années et qui démontre, preuve à l’appui, que ses élus, mais aussi les citoyens, ont bien engagée une démarche de révolution urbaine, même si tout n’est pas encore parfait. Mais Christophe BECHU le sait, le chemin sera long et comme il le rappelait si justement, «», il s’agit de ne pas oublier les citoyens et tous ceux qui localement se sont investis et s’investissent encore, à l’exemple l’association PAVIC, à l’origine de l’accompagnement des expérimentations en matière de ville connectée et d’Angers French Tech.Le Secrétaire d’Etat en charge du numérique a pris la mesure de l’investissement angevin à la matière, investissement dont il compte bien visiblement se servir pour porter le message dans les territoires moins avancés dans le domaine. «», déclarait le ministre en prenant la parole. «».Si le numérique s’est invité durant cette période, permettant de conserver le lien entre les français, il reste qu’une frange de la population n’avait pas accès à ces outils, comme l’ont rappelé, le ministre et le Maire-président d’Angers. A cela s’ajoute le fait qu’une majorité de ses outils ne sont pas français, mais anglo-saxons et chinois. «», a ajouté le ministre. «». Citant en exemple le développent de l’écosystème numérique Angevin, le ministre souhaite qu’il se développe sur tous les territoires et pas seulement à Paris, comme c’est souvent le cas.Un discours ambitieux qui a fait la part belle au déploiement de la fibre optique et au réseau 5G, quin’écarte pas, tant à Angers que sur l’ensemble du territoire, l’accès des citoyens au réseau Internet et ses services. Le ministre a rappelé qu’une part importante du plan de relance consacré au numérique passe par l’accès à l’internet pour tous, dans les meilleures conditions et à la lutte contre l’illectronisme, c’est-à-dire l'incapacité, que rencontrent certains de nos concitoyens à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances. C’est d’ailleurs pour constater, in situ cette démarche envers les «», que le ministre profitait de l’occasion pour visiter la régie de quartier de Trélazé.Le Tour des Territoires connectés devrait durer plusieurs mois à raison d’une métropole par trimestre dans une France découpée en quatre parties. Mais «», nous confiait, en fin de journée, le service de presse d’Infranum. Une réussite annoncée…