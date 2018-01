Territoires d'innovation : Dijon Métropole, lauréat pour son système alimentaire

Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, l’État a confié à la Caisse des dépôts (CDC) la gestion de l’action « Territoires d’innovation – grande ambition », dotée d’une enveloppe de 450 millions d’euros sur dix ans. Dans ce cadre, le Commissariat général à l’Investissement et la CDC ont lancé un appel à manifestations d’intérêt (AMI) afin de sélectionner des projets originaux associant un haut niveau d’innovation et un écosystème territorial. Les candidat avaient jusqu'à la fin septembre 2017 pour remettre leur dossier.



Selon la Caisse des dépôts « l’ambition de cet AMI est de faire émerger des territoires d’innovation de grande ambition, notamment axés sur la ville, la forêt, le tourisme ou l’agriculture ». Il peut s’agir de territoires urbains, ruraux ou mixtes, en continuité territoriale ou en « archipel ».



Pour le Gouvernement français à l'origine de cette initiative, il s'agit de répondre aux enjeux des transitions énergétique et écologique, numérique, démographique et sociales des territoires. Les défis a relever sont ambitieux et doivent notamment permettre et faciliter l’émergence d’idées et de nouvelles formes de coopération, ainsi que l’évolution des usages.



Il s'agit dans ce cadre de doter les entreprises de toutes tailles, d'avantages permettant de les rendre plus attractives en matière d'investissement et d'exportation de technologies éprouvées. Il s'agit également de renouveler le potentiel culturel en tenant compte, dans l’élaboration de solutions, des habitants dont l’environnement quotidien est modifié. Enfin il s'agit de mettre en place des systèmes résilients susceptibles de faire face aux risques induits par les changements climatiques.



La ville et la métropole de Dijon, très investies dans l'écologie et l'environnement a déposé un dossier et a été retenue, avec 23 autres collectivités, pour son projet de territoire modèle du « système alimentaire durable de 2030 ».



« C’est une grande reconnaissance pour nous. Ce projet est l’un des piliers de notre projet métropolitain, résolument tourné vers l’écologie et l’environnement. Cela prouve que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré François REBSAMEN, maire de Dijon, Président de Dijon métropole, à l'annonce des résultats, le 3 janvier dernier.