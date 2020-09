Territoires intelligents : les villages ruraux ne sont pas en reste

« Une avancée qui ouvre la porte au déploiement de solutions de villes intelligentes adaptées aux communes rurales et à leurs ambitions ».

Récompensé au Forum des interconnectés de Lyon, en décembre 2016, pour sa gestion connectée de l’énergie, le petit village breton de Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Villaine), a même été sacré « plus petite Smart City au monde » avec ses 1500 habitants, dans un sujet que lui avait consacré le quotidien Le Monde.Depuis d’autres villages ruraux lui ont emboité le pas, chacun ambitionnant, tout comme les grandes villes de devenir le premier village connecté. C’est le cas de Baugy dans le Cher, un village de même taille qui, avec l’appui d’Engie Solutions et le Syndicat Départemental d’Énergie du Cher (SDE 18) a initié l’an dernier le projet «».Depuis les élections sont passées par là et ça tombe bien et le maire sortant, Pierre Grosjean a été réélu. Donc le projet de village connecté se poursuit de plus belle et va pouvoir franchir de nouvelles étapes qui permettront de rendre le territoire plus attractif, plus dynamique sur le plan économique, plus sécurisant pour les habitants et surtout plus économe en matière d’énergie.Si ces petites communes qui représentent 90 % du nombre de communes françaises et 35% de la population, elles ne sont pas moins actives que les plus grandes, même si elles n’ont pas les mêmes budgets, loin s’en faut. Même si les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes que leurs grandes sœurs, elles peuvent compter sur les entreprises qui s’investissent dans la Smart City. C’est le cas d’Engie Solutions , déjà très impliquée dans des projets métropolitains et qui mise aussi sur la potentielle exclusion des petites cités dans le processus de ville intelligente et des services apportés aux citoyens.Saisissant l’opportunité, Engie Solutions qui regroupe un ensemble d’activités d’efficacité énergétique destinées aux collectivités et aux entreprises en France, souhaite «» en proposant une offre sur-mesure, adaptée aux petites collectivités : « Rural-IT ».», annonce Engie SolutionsL’opération passe par une redynamisation des commerces, de l’attractivité du village et le maintien du lien social, le tout avec une recherche d’économies de fonctionnement en matière d’énergie et de sécurisation des habitants. Des classiques, pas aussi simple qu’il n’y parait.Pour réussir ce pari, un mât multifonction installé sur la place centrale du village va, tout en assurant l'éclairage public, permettre d’organiser la vidéoprotection tout en offrant un accès wifi et des prises de recharge USB. Équipé de sièges, un second mat fera de la place centrale un lieu de vie et un point de rencontre agréable pour tous les habitants. Un second hotspot WiFi sera installé au niveau de la mairie afin de couvrir efficacement le centre du village, ainsi qu’un panneau de communication à LED, le tout personnalisable via un logiciel dédié, pilotable depuis la mairie.Les passages piétons, notamment ceux qui permettent de sécuriser le parcours des enfants se rendant à l’école, vont être dotés de plots lumineux solaires développés par le fabricant français ECO-INNOV. Disposant d’une grande capacité de stockage, ces plots pourrions varier en couleur et intensité afin de rendre la circulation des jeunes piétons plus ludique. Les autres passages piétons ne seront pas en reste, grâce à l’ajout de personnages ou de matérialisation en trompe l’œil 3D, censés faire ralentir les automobilistes.Baugy mise entre autres sur la vidéoprotection, pas seulement en centre-ville, mais aussi au niveau des zones périphériques et notamment aux abords de la piscine avec un système signalant pas SMS une possible intrusion, et autour des bacs d’apports volontaire des déchets, lieux d’incivilité dans beaucoup de villes et pas seulement les grandes.Parallèlement des travaux seront effectués sur les réseaux, par le SDE 18, et notamment l’enfouissement de réseaux basse tension pour l’éclairage à LED doté d’un système de variation et réduction lumineuse. De quoi faire de sérieuse économie en matière d’énergie, le poste électrique étant souvent important pour des communes de cette taille.Pour Engie Solution, le projet « Baugy innovant » est une « solution qui s'appuie sur une nouvelle forme de contrat de marché public ». Ce dispositif expérimental « achats innovants » permet aux collectivités rurales de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats innovants d'un montant inférieur à 100 000 euros. Pour ENGIE Solutions, «». <