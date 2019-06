Tiers-lieux : le Gouvernement encourage leur création, en ville comme à la campagne

« Faire ensemble pour mieux vivre ensemble »

Ils poussent comme des champignons sur le territoire français : dans les centres-villes, les quartiers prioritaires, mais aussi dans les territoires ruraux qu’ils soient périurbains ou pas. Les « tiers-lieux » ces espaces collaboratifs lancés à l’initiative des collectivités territoriales ou d’acteurs privés, entreprises ou collectifs citoyens, expriment tous l'envie d'agir collectivement, de retrouver du lien, d’inventer et de travailler ensemble. Si télétravail permet de réduire les investissements immobiliers des entreprises et les frais de déplacement des salariés, travaillé de manière isolée fait perdre certains repères et risque à terme de rompre le lien social dont nous avons tous besoin. Les tiers-lieux répondent à cette problématique d’où l’intérêt pour le Gouvernement de s’y pencher de favoriser l’implantation de ces espaces collaboratifs.», ont déclaré de concert Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Julien de Normandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, lors de la présentation, le 17 juin dernier du programme « Tiers-lieux : nouveaux lieux, nouveaux liens ».Travailler à distance sans craindre l’isolement, accéder à de nouvelles offres culturelles, «» poursuivent les deux ministres.L’Etat reconnait donc implicitement cette lame de fond qui transforme progressivement les territoires français, en métropole comme dans les départements d’Outre-mer. «», appuient les deux ministres. « E».Selon les propos des ministres, le Gouvernement qui veut que «», ne va pas imposer un modèle, mais donner à tous ceux qui s’investissent dans l’installation de ces lieux de partage, « le». Pour les ministres qui s’investissent dans ce programme il s’agit avant tout de «».Aujourd’hui ont recense 1800 tiers-lieux en France. Chaque lieu à sa spécificité, son fonctionnement et une communauté très active qui le soutient. Tous permettent des rencontres informelles, des interactions sociales, en favorisant la créativité et des projets collectifs. «», déclare Bruno Humbert de La Ruche à Paris (Ile-de-France). «», ajoute Géraldine Farage de Shadok – création et cultures numériques à Strasbourg (Grand Est).Quelles sont alors les grandes lignes de l’engagement de l’État ? Le Gouvernement veut favoriser le maillage le plus fin possible en aidant à la création d’autres tiers-lieux, en leur permettant de diversifier leurs revenus en développant des services d’intérêt général déclinés en fonction des besoins de territoires, en facilitant le professionnalisme et l’organisation des réseaux de tiers-lieux, en impliquant des partenaires publics et privés autour de ce programme. Pour le Gouvernement il s’agit donc de «».Chaque projet bénéficiera d’un accompagnement sur mesure qui se déclinera en subventions d’amorçage pour permettre aux tiers-lieux de trouver leur équilibre économique, en soutien à l’investissement, à la constitution de leurs fonds propres et à la consolidation des recettes d’exploitation. L’État pourrait même favoriser l’implantation de ces espaces en mettant à disposition des friches administratives. «», soutient Julien de Normandie en présentant dans ce cadre, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) doté de 45 millions d’Euros sur 3 ans pour les «», des lieu ressource, formation, apprentissage et inclusion numérique, tête de réseau du dispositif des tiers-lieux, lequel est désormais identifié dans le cadre d’unEnfin le secteur rural n’est pas oublié puisqu’une enveloppe de 15 millions d’Euros est réservées pour la création de tiers-lieux à la campagne. «», appuie Jacqueline Gourault. D’autres opportunités financières sont également envisagées pour le développement d’espaces de travail partagés (coworking) et campus connectés.Pour en savoir plus : www.cohesion-territoires.gouv.fr