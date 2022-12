Transparence du numérique : Angers Loire Métropole expérimente le dispositif DTPR

« Le test qui est réalisé à Angers va servir, avec d’autres tests réalisés ailleurs, à améliorer le système »

La notion de ville et de territoire intelligent est une démarche souvent difficile à comprendre par les citoyens des zones concernées. Et pourtant cette démarche est censée améliorer leur vie quotidienne et le fonctionnement de la cité dans laquelle il évolue. Mais c’est d’autant plus difficile à percevoir quand on sait que l’intelligence d’une ville, c’est d’abord celle de ses habitants. Ces derniers ne voient pas toujours en quoi les équipements technologiques, aussi performants soient-ils, peuvent améliorer leur vie de tous les jours. Peut-être parce que les démarches en matière de transition écologique, entreprises par les collectivités, manquent de transparence ?C’est sans doute ce qui motive les élus d’Angers Loire Métropole, lesquels ont décidé de participer au dispositif d’expérimentation DTRP ( Digital Trust for Places & Routines ), aux côtés de villes d'Amérique du Nord et d’Océanie : Boston, Washington DC et Long Beach aux Etats-Unis, Innisfill au Canada et Sydney en Australie. Angers sera donc la première collectivité européenne à s’engager dans ce dispositif qui signifie, en français : « transparence numérique dans le domaine public ».Selon les élus angevin, «». Reste à savoir si celui-ci rendra plus lisible la démarche de territoire intelligent entreprise par la collectivité ? L’expérimentation nous le dira.Une chose est certaine, les collectivités utilisent de plus en plus de données au travers des différents dispositifs numériques disséminés sur l’espace public. Il s’agit le plus souvent de « capteurs » dont les données permettront de réduire les consommations énergétiques, détecter des fuites d’eau, réguler l’arrosage ou encore, optimiser les flux de circulation. Si ces capteurs permettent de rendre le fonctionnement de la collectivité plus efficient et moins couteux, ce qu’ils enregistrent inquiètent les citoyens qui y voient une forme d’intrusion dans leur vie privée, le plus souvent à leur insu. Savoir comment fonctionnent ces dispositifs et comment sont utilisées les données et par qui, permettrait sans doute aux citoyens de mieux accepter la démarche entreprise par la collectivité, voire de s’y impliquer.