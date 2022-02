Transports maritimes : une compagnie bretonne achemine le café colombien à la voile

Ce n’est un secret pour personne : l’industrie maritime, qui achemine 90% du commerce mondial, est régulièrement épinglée pour les émissions polluantes du carburant qu’elle utilise pour ses mastodontes des mers. Selon l'organisation professionnelle Armateurs de France cette industrie représente 2,3% des émissions de CO2 et 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. « C'est plus que le transport aérien, pourtant bien plus critiqué », ajoute l'Institut supérieur d'économie maritime (Isemar).



En cause, le fioul lourd, énergie fossile à forte teneur en oxydes de soufre et d'azote mais aussi en particules fines, beaucoup moins raffinée que celle que nous mettons dans notre voiture, propulse 60.000 à 90.000 navires, dont les gigantesques pétroliers ou porte-conteneurs qui constituent la flotte commerciale mondiale. A cela s’ajoutent les énormes bateaux de croisière et les ferrys qui utilise le même carburant.



Comme toutes les industries à forte empreinte carbone, le transport maritime va devoir changer pour faire face au changement climatique, d’autant que « le transport maritime utilise le pire carburant au monde et c'est le dernier grand secteur à ne pas avoir été réglementé », déplore Faig Abbasov, de l'ONG bruxelloise Transport et Environnement (T&E), interrogé par l'AFP.



Devant ce constat des alternatives commencent à voir le jour avec notamment l’utilisation de biocarburants, de l’hydrogène, de l’électricité et des navires à voiles. Le gaz naturel liquéfié (GNL), semble être l’option privilégiée par plusieurs compagnies françaises et des pétroliers comme Shell. Mais cette solution nécessite des infrastructures d'approvisionnement, des capacités de stockage spécifiques à bord et un moteur adapté.