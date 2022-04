Un data center bas carbone s’installe en Bretagne à Pontivy

« Enfant de Plumelin et étudiant de Pontivy, mes racines sont ancrées sur ce territoire foisonnant économiquement »

Si la transition numérique permet aux collectivités et entreprises d’optimiser la gestion de leurs services et notamment leurs données, les data center qui les stockent ne sont pas réputés pour leur impact carbone. Gros consommateurs d’énergie électrique et générateur de chaleur, ces équipements informatiques qui comprennent plusieurs milliers de serveurs informatiques ne vont pas dans le sens d’une transition écologique assumée. Les gestionnaires en sont conscients et chacun travaille à faire en sorte que ces équipements soient plus sobres en énergie. Même si ce n’est pas toujours très simple.Rendre la gestion de la donnée plus verte, c’est l’objectif de la jeune société Stratosfair , installée à Locminé dans le Morbihan. Créée en 2020 par l’acteur engagé du Morbihan Bérenger Cadoret, cette jeune pousse lance en 2022 le premier réseau de data center locaux à impact positif, pour permettre d’engager la transition numérique et écologique des entreprises locales, et aux collectivités de renforcer l’attractivité de leur territoire.S’il parait impossible de réduire la consommation électrique de serveurs doté de processeurs toujours plus gourmands, la petite entreprise bretonne agit sur le levier de la distribution d’énergie. Pour cela l’entreprise garantie une gestion de l’alimentation de ses data center par des énergies renouvelables produites localement.Les travaux du premier data center viennent de démarrer à Pontivy, une collectivité dont la Maire, Madame LE STRAT et le président de Pontivy Communauté, Bernard LE BRETON, se félicitent.», confirme Bernard Le BRETON.Ce data center bas carbone, qui sera mis en service pour le premier semestre 2023, est situé sur le parc d'activité de Porh Rousse de Pontivy. Installé sur un terrain de 1000 m2, ce nouvel équipement vient répondre, comme le mentionnent élus, au «Ce nouvel équipement digital, permettre de renforcer l’attractivité du territoire grâce à une offre complète d’hébergement des données, souveraine, de proximité et écologique. Il permettra également aux acteurs économiques du territoire de stocker leurs données à proximité́ dans un data center sécurisé et écologique.», explique Bérenger Cadoret, fondateur et CEO de Stratosfair. «».La jeune pousse morbihannaise souhaite, en s’installant à Pontiviy, participer au développement du territoire en réduisant la fracture numérique, en proposant une souveraineté locale, en renforçant l’attractivité du territoire et en contribuant à l’engagement des entreprises et collectivités locales dans la transition numérique.Adoptant une démarche résolument environnementale, l’entreprise Stratosfair associera pour ce nouveau data center et ceux qui suivront, énergie solaire, refroidissement hybride et récupération de chaleur fatale. Construit à partir de conteneurs provenant de la région de Brest (Finistère) ce data center économique et écologique aura une emprise au sol de 80 m2. Il sera équipé d’une ombrière photovoltaïque de 200 m2.À horizon 2023, le maillage territorial prévu par Stratosfair se confirmera avec trois autres sites - un dans le Grand Ouest et les deux autres dans le Grand Est, en plus des sites de Lanester et de Pontivy, en territoire Breton