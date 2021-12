Un jardin itinérant pour créer du lien social à Villeneuve-Saint-Georges

« un lieu convivial permettant à l’ensemble des habitants de jouer un rôle important dans l’amélioration du cadre de vie local »

Créée en 2015, « Merci Raymond » est une startup française éco-responsable rassemblant jardiniers et créatifs déterminés à redonner place au végétal dans le milieu urbain. L’objectif de l’entreprise est de rendre les villes plus vertes et plus gourmandes, en incitant les citadins à prendre part à la révolution verte. Une végétalisation qui fonctionne plutôt bien, de nombreuses villes françaises se sont lancés dans la création de jardins ouvriers, en périphérie de zones urbanisées, et de petits potagers en pied d’immeuble, dans des espaces verts délaissés par les gestionnaires des parcs immobiliers et bailleurs sociaux.Dans le cadre du réamagement du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, une agglomération de 33 000 habitants, située en Ile-de-France, dans le département du Val-de-Marne, l’Établissement public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont à lancé, au cours de l’année 2021, un appel d’offre pour pour la création et l’entretien d’un jardin ambulant. Le contrat de 5 ans pour la création et l’entretien de ce jardin ambulant a été confié à la startup « Merci Raymond ».Mais attention, il ne s’agit pas d’un jardin installé sur un camion, pouvant se déplacer au gré des saisons, dans les rues et sur les places de la cité francilienne. Le projet proposé par la jeune pousse (traduction française de startup...) consiste à réaliser un jardin urbain hors-sol, c'est à dire dans des bacs en bois, lesquels peuvent être déplacés au gré des terrains disponibles dans le cadre du projet urbain de la ZAC multi-sites du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges. Il s'agit en l'occurence d'un jardin temporaire installé sur les zones à construire, avant que les constructions de bâtiments ne démarrent. Pour la collectivité et la startup ecoresponsable il s’agit avant tout de «», là où c'est possible. Et accessoirement de permettre aux habitants de profiter de légumes et autres plantes aromatiques pour leur cuisine.Ces zones de culture se déplaceront donc au gré de l’aménagement de la ville, afin de valoriser des terrains qui sont le plus souvent laissés à l’abandon le temps que les projets immobiliers se concrétisent et que les travaux démarrent. Toujours mieux que les friches qui s'installent lorsque les projets immobiliers tardent à s'installer.Depuis le 25 octobre 2021, le premier jardin ambulant de Villeneuve-Saint-Georges, a été créé au 3 rue de la Marne, un terrain proche de la mairie. Ce nouvel espace de culture, accessible aux habitants qui le souhaitent, sera en activité jusqu’au printemps 2022. « Ensuite il sera ensuite déplacé dans deux autres lieux successifs, jusqu’en 2024 », soulignent les initiateurs du projet.Ce premier espace d’une surface 270 m2 va être entièrement aménagé par les équipes de « Merci Raymond » pour y créer un espace de jardinage et de détente durant la durée des chantiers. Pour la startup qui n’en est pas à son premier coup d’essai en matière d’aménagement urbain ouvert à tous, ce jardin est « un lieu convivial permettant à l’ensemble des habitants de jouer un rôle important dans l’amélioration du cadre de vie local ».