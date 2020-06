Un potager géant et solidaire s’installe à Nantes

Si de nombreuses villes encouragent l’installation de jardins partagés et le développement d'espaces permettant de produire des plantes comestibles accessible à tous, à l’exemple des initiatives lancées un peu partout dans le monde avec l’association « Les Incroyables Comestibles », ou encore « l a Forêt qui se mange », à Grande-Synthe (59), projet initié par les habitants, Nantes qui compte déjà plusieurs fermes urbaines et associations proposant des récoltes de proximité, fait figure de précurseur.Avec cette initiative municipale, née à l’issue de la crise sanitaire et les difficultés économiques que rencontre un nombre plus important de citoyens, ce sont environ 1 000 foyers qui pourraient recevoir des paniers d'environ 25 kg de légumes chacun, au fil des récoltes et de la saisonnalité. Les légumes seront récoltés entre juillet et octobre, selon les variétés, avec l’aide des habitants volontaires et de bénévoles d’associations nantaises. Un moyen d’apprendre à cultiver son propre jardin et transmettre des valeurs d’entraide et de protection de l’espace urbain que d’aucuns ont perdu.», souligne Johanna RollandLes 50 lieux de production, entretenus par autant d'équipes de jardiniers, qui accueillent les plantations en permaculture, sont répartis sur les 11 quartiers de la ville. Les légumes sont garantis sans pesticides, les techniciens du SEVE s’étant fait conseiller par des spécialistes de la permaculture.Gageons que l'expérience lancée par la ville de Nantes fera son chemin et que d’autres villes, en France et à l’étranger, s’engageront dans cette voie qui permet au plus démunis de se nourrir sainement et à tous de prendre conscience de l’intérêt de cultiver et entretenir la terre nourricière, même au cœur des villes.Télécharger la carte des 50 sites des « Paysages nourriciers (Pdf)»