Un réseau IoT pour optimiser la gestion des installations de la Clusaz

Cette année, les amateurs de ski vont être gâtés. La neige est tombée en abondance et toutes les stations des différents massifs français devraient tourner à plein régime, dès les vacances de Noël. De quoi rassurer les gestionnaires de sites, même si les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 restent fortes.En hiver, le fonctionnement d’une station coute cher, pour des touristes toujours plus exigeants. S’ajoute à cela la recherche d’efficacité énergétique, comme beaucoup de villes et la gestion de la sécurité sur l’ensemble d’un domaine skiable.Située à 27 km à l’est d’Annecy, au pied du massif des Aravis et du col des Aravis, la commune de La Clusaz (Haute-Savoie) est l’une des destinations très appréciée des amateurs de glisse en famille, ou entre amis, et de randonnées en haute montagne l’été. D’une capacité de 21 356 lits touristiques répartis dans 3555 structures, la station de la Clusaz est dotée d’un domaine skiable de 132 km. Doté de tous les équipements de sports, tels que patinoire, piscine intérieure et extérieure, pistes de luges d’été, pistes VTT, mais aussi et surtout de 49 remontées mécaniques (1 téléphériques, 4 télécabines, 15 télésièges et 34 téléskis). De quoi satisfaire tous ceux qui apprécient la montagne été comme hiver.Pour mieux gérer ses installations, la station de la Clusaz fait partie des stations qui ont pris le tournant de l’IoT (Internet des Objets) en mettant en œuvre un réseau bas débit type LoRa, permettant de relier des capteurs d’information résistants aux conditions climatiques extrêmes, installés sur son domaine skiable. Ce réseau est relié à une « Wirnet Station » de Kerlink, une station extérieure également très robuste, performante et fiable qui récupère les données pour les réseaux IoT publics et privés, afin de les envoyer vers les systèmes de surpervision.Pour cette installation, la ville de la Clusaz a fait appel à plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine des installations de réseaux bas débit : la société grenobloise Adeunis , pour la fourniture des capteurs (mouvement, contacts secs, températures…), la société française API-K entreprise engagée dans la « smart moutain » pour l’implantation du réseau bas débit et le Groupe Kerlink pour les Wirnet Station.», explique Stéphane Dejean, CMO de Kerlink. «».Le réseau de la Clusaz permet aux gestionnaires de la station de mieux superviser certaines installations, comme les remontées mécaniques et les systèmes de réfrigération dans les restaurants d’altitude pendant la basse saison. Il permet également de superviser l’occupation des cabines de téléphérique afin d’optimiser les plans d'intervention d'urgence., » complète Frank Fischer, CEO d’Adeunis. «».D’autres capteurs permettent de surveiller le fonctionnement des remontées mécaniques, notamment en cas de problème électrique. Grace à des capteurs « Dry contacts » l’identification est rapide et permet aux équipes techniques d’intervenir facilement et de gagner un temps précieux.Il en va de même avec la surveillance des installations frigorifiques des restaurants d’altitude, fermés pendant l’intersaison. Ces équipements, souvent difficiles d’accès doivent continuer à fonctionner, même en période de fermeture. Des capteurs spécifiques permettent de suivre la température des installations et les éventuelles coupures électriques. Les alertes émises permettent alors une intervention rapide afin de régulariser la situation.En plus d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la solution déployée par Adeunis et Kerlink, permet de renforcer la réactivité du personnel de la station par rapport aux besoins des visiteurs et d'assurer une expérience client sûre et agréable.Le réseau installé à la Clusaz et qui peut être installé dans toute autre station montagnarde, rend également possible l’atteinte des objectifs en matière de réduction des coûts de maintenance et de respect des règles de santé et de sécurité.