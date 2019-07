Un territoire Intelligent est avant tout un territoire humain !

Sans aucun doute, le territoire du futur sera un lieu piloté par les nouvelles technologies, mais l’humain devra rester au cœur des préoccupations et ce « nouveau monde connecté » devra lui être favorable.



On a longtemps parlé de villes écologiques pour pointer du doigt les carences environnementales de l’urbain. Force est de constater que la ville pose en effet une double difficulté de régulation, celle du système urbain – en tant que système vivant – et celle du rapport entre la ville et son environnement naturel.



Ce déséquilibre se traduit notamment dans la manière dont les villes consomment l’espace, et dans la croissance permanente de leur empreinte « écologique ».



Le développement durable apparaît, il est vrai, comme une clé d’entrée pour penser la ville de demain car il interroge nos modes de vie : habitat, transport, organisation, gestion de l’espace... De plus, il constitue à la fois un principe éthique tourné vers le changement et un concept pratique tourné vers l’action.



En ce sens, il permettrait de réunir ville et environnement, en conciliant sciences naturelles et sciences sociales, connaissances fondamentales et principes d’action.



Pour résoudre cette équation complexe nous devons avoir la volonté de remettre l’Homme au centre de la ville et de faire de l’urbain, mais aussi le rural sur son territoire, un moyen et non une fin en soi, un lieu de solidarités et d’innovation plutôt qu’un lieu de cloisonnement et d’exacerbation des rapports de force économiques.