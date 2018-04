Une nouvelle ère s’ouvre pour la plateforme Pavic

Propos entendus par Eric Grelier, président de la CCI de Maine-et-Loire et désormais nouveau président de Pavic. « Je sais que Pavic est un véhicule d'expérimentation en matière de Smart City. La démarche pouvait paraître conceptuelle avant, maintenant nous allons pousser plus loin les expérimentations et surtout le faire savoir auprès des acteurs de la Smart City ». Nul doute qu'avec le dynamisme de ce nouveau président et de l'équipe toute aussi nouvelle qui l'entoure, la plateforme Pavic imaginée par ses prédécesseurs devrait prendre un nouvel élan, en confortant son positionnement opérationnel en matière de Smart City, notamment auprès d'ALDEV l'agence de développement économique de la communauté urbaine d'Angers. Cette dernière va renforcer l'action de Pavic en mettant a disposition deux personnes ressource, pour l'aider dans le suivi des expérimentations. Le soutien de la ville et sa métropole à l'association ne se limite pas à ce renforcement, puisque la conseillère municipale en charge de l'innovation et du numérique, Constance Nebbula, a également rejoint l'équipe de Pavic, où elle assure désormais la Vice-présidence.



Pour montrer que le concept de Ville Intelligente prend forme à Angers, plusieurs expérimentations lancées notamment par Vinci Energies, Lacroix City, Veolia, … ont été présentées au cours de la soirée. La notion de Smart City n'est pas un vain mot à Angers, ville qui s'impose désormais comme un laboratoire d'expérimentation en la matière.



« Je constate le chemin parcouru par l'association » a déclaré hier soir le maire d'Angers et président de la Communauté urbaine. « Il est spectaculaire par le nombre d'adhérents, par les partenariats qui ont été noués, par la manière dont l'écosystème est en train de se structurer et par les perspectives et les ambitions ».



Se félicitant du fonctionnement de l'écosystème numérique angevin, au travers du label French Tech et de la coopérative que la collectivité accompagne, le maire-président a souligné qu'avec Pavic on n'était pas dans l'institutionnel et encore mois dans l'effet de mode, mais dans bien dans l'opérationnel. « C'est clairement une plateforme à l’intérieur de laquelle on teste des capacités d'innovation, on recueille des données et on explore des chemins nouveaux et ceci grâce à l'investissement des entreprises et le croisement avec les autres membres de la structure, avec lesquels nous créons ce que seront les richesses de demain de ce territoire ».



Christophe Béchu a profité de l'occasion pour déclarer que la Communauté urbaine allait aussi s'inscrire dans une ambition nouvelle, en regardant comment cette dernière pouvait conduire une véritable démarche de ville intelligente. « La ville de Dijon a franchi le pas en lançant un appel d'offre ambitieux pour transformer son modèle de ville », a appuyé le maire-président. « Dans quelques semaines je ferais des annonces pour mesurer notre ambitions en la matière. Ce ne sont pas des mots mais une stratégie d'investissement puissante afin de prendre une longueur d'avance. Pavic va bien sûr trouver toute sa place dans cette démarche afin de faire en sorte que notre territoire puisse vraiment accélérer ».



Ainsi, l'association PAVIC, qui vient de changer de président, change aussi de logo et de nom, sans pour autant changer son acronyme. Désormais on ne parlera plus de Plateforme de la Ville Intelligente et Connectée, mais de Programme Accélérateur Ville Intelligente Citoyenne, un changement qui permettra désormais de placer le citoyen usager au coeur de la Smart City et d'encourager les initiatives locales en la matière.