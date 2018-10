Une plateforme « Smart City », pour les collectivités du Grand Est

La signature de ce partenariat d’innovation est à la fois l’aboutissement d’une longue préparation, dans laquelle nous nous sommes beaucoup investis, et le début d’une nouvelle ère d’opportunités », déclarait le 18 octobre dernier, André Parthenay, le Président de la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette (Moselle).



Pour le président de ce territoire interdépartemental et periurbain de 8 communes pour 28 000 habitants, situé à la frontière du Grand Duché du Luxembourg, ce projet de plateforme digitale ouverte aux collectivités, auquel s’associe des entreprises de pointe dans le domaine du numérique et de l’innovation, installées sur place, « est la preuve de sa pertinence et la confirmation du haut potentiel du territoire concerné ».



« Nous avons une opportunité et nous allons extraire le maximum de bénéfices pour et avec les habitants et les entreprises qui résident ici, tout en partageant cette expérience unique avec notre écosystème », poursuit avec enthousiasme, le président Parthenay.



Pour les principaux acteurs publics et privés, engagés dans un partenariat d’innovation pour la réalisation d’une véritable plateforme « Smart City », il s’agit à l’instar des grandes métropoles françaises et européennes, d’embrasser le virage du numérique et de la transition énergétique. Il s’agit en l’occurence de construire, au sein d’un territoire périurbain et en lien avec les citoyens, un ensemble de services dédiés, innovants, connectés, et plus particulièrement sur la mobilité interne et transfrontalière, la gestion intelligente des déchets, la production d’énergie renouvelable, la silver économie, le rénovation de l’habitat ancien, le développement économiques en circuits courts, la gestion intelligente de l’éclairage public et des réseaux d’énergie.



Ce projet de plateforme collective, dont le budget d’investissement est évalué à million d’euros (*), s’envisage, pour ceux qui l’on initié, comme un instrument d’aide à la gestion des collectivités, de support au développement de l’innovation et des activités pour les entreprises du territoire et ceci pour les 20 prochaines années.