Une rentrée connectée pour 5 collèges du département de l’Allier

C’est le jeudi 1er septembre 2022 que les écoliers, collégiens et lycéens vont reprendre le chemin de leurs établissements scolaires respectifs. Ce sera le cas pour les 15 000 collégiens du département de L’Allier, répartis dans 38 collèges publics et 9 collèges privés, avec, pour certains d’entre-eux, une petite surprise à la clé.



Pour cette nouvelle rentrée, le Conseil départemental de l’Allier, qui gère les collèges, se mobilise pour la réussite scolaire des élèves et des enseignants en lançant le « Plan Collège Connecté » en attribuant une enveloppe de deux millions d’euros par an, dédiée à l’amélioration globale de l’offre numérique.



Dans le cadre de ce plan, le Département s’est fixé pour objectif d’augmenter la qualité des connexions internet en Haut Débit d’ici la fin de l’année et d’achever le déploiement des réseaux WIFI au sein des établissements. La collectivité territoriale va également mettre en place un « Cloud éducatif » départemental afin de donner la possibilité aux apprenants d’accéder à des outils pédagogiques même s'ils ne sont pas au sein de l'établissement.



Par ce dispositif innovant, les élus départementaux ambitionnent de rassembler les enseignants, l'administration, les collégiens, ainsi que leurs parents dans un même univers digital dédié à l’éducation. Ce cloud bénéficiera évidemment d'importantes garanties de sécurisation des données stockées. Parallèlement plus de la moitié des salles de cours vont être équipées de vidéoprojecteurs à courte focale, d’ici 2024, afin d’assurer des cours dans de bonnes conditions.