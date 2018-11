Une ville sans voiture, ou presque, c’est possible

« Je n’ai plus besoin de me presser pour aller au travail »

Voiture : vers la fin du chacun pour soi

A l’heure où les français s’apprêtent à manifester contre la hausse des carburants et des taxes, considérant l’automobile comme un élément indispensable à leur mobilité, dans le monde, des villes réussissent à démontrer que l’on peut se passer de voiture, tout au moins dans les cœurs de ville, au rues souvent étroites et au stationnement complexe. C’est le cas de la ville de Pontevedra, une cité culturellement accueillante de 83 000 habitants, située à l’ouest de la péninsule Ibérique, en Galice qui a réussi le pari de. ( Voir vidéo en fin de sujet)Au départ, c’est une décision politique, celle de Miguel Anxo Fernandez, médecin généraliste et maire actuel, élu depuis 1999, lequel a déclaré une véritable guerre aux 27 000 automobilistes qui circulaient dans le centre-ville. Cette décision n’a pas fait que des heureux. Mais force est des constater que depuis les résultats on réussit à convaincre ceux qui ne pouvaient envisager de se déplace qu’au volant de leur chère automobile. L%. Il en va de même pour le bruit et les accidents liés à l’automobile. Même les bus ne s’aventurent plus dans le centre-ville.Seuls les voitures de livraison et les riverains sont autorisés à circuler dans une zone limitée à 30km/h, faisant ainsi. Pour permettre aux automobilistes d’approcher le centre-ville,ont été créé à une dizaine de minutes à pied du centre historique. Pour le reste les déplacements se font à pied, à vélo ou encore à trottinette pour les plus jeunes, gagnant même du temps pour se rendre à leur travail, quand on sait que dans les grandes villes, les automobilistes perdent environ 45 minutes matin et soir pour se rendre à leur travail où dans un magasin. Sans compter les risques que les bouchons et difficultés à trouver un stationnement font courir à notre santé.D’ailleurs Paris qui organise depuis 2015, une journée sans voiture, constate immédiatement les résultats. Le pollution sonore et atmosphérique diminue immédiatement. Quant aux parisiens ils ont redécouvert le plaisir de la marche à pied, dans un air beaucoup plus respirable.Si Pontevedra, considérée comme pionnière des villes sans voitures, a réussi son pari, ce ne fut pas de tout repos. La transition qu’imposait la municipalité a nécessité de nombreux travaux pour modifier le paysage urbain. Les voies jusqu’alors réservées aux automobiles ont été transformées pour permettre le déplacement des piétons et des vélos. Certains trottoirs devenus inutiles, ont été récupérés pour installer des bancs pour le repos des piétons et des aires de jeux pour les enfants ont été installées. Bref, une refonte totale du centre-ville, effectuée en douceur et qui est désormais bien acceptée des habitants. Plus de voiture, ou presque :», explique Christine Carballo, une française qui habite désormais avec sa famille à Pontevedra. Conseillère en assurance, il lui faut 15 minutes seulement pour se rendre à son travail, dont 10 à pied. Elle prend son véhicule et le stationne sur l’un des nombreux «», comme les appelle la mairie. «», poursuit la conseillère en assurance. Et visiblement c’est assez facile d'en trouver une. «». Ensuite, Christine Carballo poursuit son trajet à pied dans un cœur de ville difficile à imaginer dans nos métropoles où la voiture règne en maitre.Cette ville pionnière en matière d’aménagement urbain a même développé une application spécifique pour ceux qui se déplacent à pied :. Disponible sur smartphone, cette application qui ressemble à un plan de métro, permet aux habitants de choisir leurs itinéraires en calculant leur itinéraire et le temps de trajet pour aller d’un point à un autre. En plus MetroMinuto permet de compter les pas et les calories perdues. La marche c’est bon pour la santé, même en zone urbaine. Surtout quand l’air y est de nouveau respirable.Depuis Pontevedra a reçu de nombreux prix internationaux pour sa qualité de vie, son accessibilité et sa politique de mobilité urbaine et notamment le prix européen Intermodes en 2013 à Bruxelles, le prix international ONU-Habitat en 2014 à Dubaï, le prix d’excellence urbaine du Center for active Design en 2015 à New York.