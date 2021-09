Union Européenne : un chargeur universel pour les appareils électroniques nomades en 2024

« Les consommateurs européens pourront utiliser un chargeur unique pour l'ensemble de leurs appareils électroniques portables. Il s'agit d'une mesure importante pour améliorer la commodité et réduire les déchets ».

Quelle famille n’est pas aujourd’hui confrontée aux problèmes de chargeurs, notamment lorsque ses membres possèdent des appareils électronique, smartphones, tablettes et autres casques et appareils connectés, de marques et d’années différentes. Résultat tous ces chargeurs s’empilent dans les tiroirs certains n’étant plus compatibles avec les appareils de dernière génération.Mais cette difficulté pourrait trouver enfin une solution si la Commission Européenne arrive à ses fins. En effet, cette dernière veut imposer aux constructeurs, une prise universelle pour la recharge de tous les appareils électroniques portatifs quelle que soit leur marque et leur type.Autant dire que ce n’est pas chose aisée. Certains, à l’exemple d’Apple avec son connecteur lightning, qui équipe tous les appareils de la marque et notamment les smartphones et tablettes, depuis 2012, en remplacement du connecteur à 30 broches introduit en 2003, ne sont pas décidés à changer, usant de tous les arguments pour poursuivre la mise en place de ce type de connecteur.Mais la Commission Européenne qui a présenté le 23 septembre un projet de directive visant à mettre en place une solution de charge universelle pour tous les smartphones, tablettes, appareils photos, haut-parleurs portatifs, ou encore les consoles de jeu portatives est cette fois bien décidée à aller jusqu’au bout pour obtenir satisfaction.», a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique. «».Sur le plan législatif le vote est prévu pour le premier semestre 2022 avec une entrée en vigueur deux ans plus tard, c’est-à-dire en 2024. Le texte indique que chaque appareil électronique devra être équipé d’un port USB-C, une prise universelle permettant aussi bien la charge que le branchement d'accessoires et qui équipe déjà certains smartphones fonctionnant sous Android mais également les ordinateurs fixes et portables de la marque à la pomme.Si l’affaire des chargeurs universels n’est pas nouvelle en Europe, puisque le vœu a été formulé en 2009, l’imposition d’un chargeur universel a été surtout freiné par l’opposition de certains constructeurs et en particulier, la marque de Cupertino qui a toujours fait bande à part sur le plan de la connectique.», affirment les représentants d’Apple, préférant promouvoir la technologie de recharge sans fil « Qi », un système de charge par induction qui connait un succès grandissant, toutes marques confondues. Mais quid des autres appareils et accessoires, qui doivent impérativement se connecter, soit pour fonctionner ou charger, s’ils possèdent une batterie, à l’exemple des enceintes audio, des micros ou des casques.