Urban Chronicles : un media collaboratif pour donner les clés de la ville de demain

Selon les experts en la matière, les villes dont l’urbanisation et l’attractivité, notamment en termes d’emploi, accueilleront à l’horizon 2050 les 2/3 de la population mondiale. Des grandes métropoles et mégalopoles sont déjà engagées dans cette démarche, construisant à marche forcée pour accueillir cette population dans les meilleures conditions. Ou presque.Mais l’intensification des catastrophes naturelles et la crise sanitaire en cours, nous montrent, s’il fallait encore le démontrer, l’urgence à agir pour un virage vers plus de durabilité sur le plan environnemental, d’inclusion sur le plan sociétal et de résilience face aux chocs notamment climatiques. C’est dans ce contexte qu’Urban Chronicles compte bien s’insérer en donnant les clés à la communauté des acteurs engagés pour passer de la compréhension à l’action. Mais comment y parvenir ? En éclairant, décodant et en explorant les solutions pertinentes et en activant la collaboration entre tous les acteurs dans un esprit d’innovation et de dialogue en continu.», déclare Ella Etienne-Denoy, CEO de Green Soluce En imaginant Urban Chronicles, Green Soluce a ainsi souhaité aller au-delà de son rôle d’expert et de conseil en répondant à un réel besoin de contenus constructifs générant un débat utile et positif.