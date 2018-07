Vacances connectées : comment en profiter en toute sécurité

Vous avez choisi de partir en vacances, à l’autre bout du monde ou en France, dans un camping aménagé, une résidence de vacances ou un hôtel. Tous ces établissement sont, pour la plupart, équipés de points d’accès WiFi, vous permettant de rester connectés à vos réseaux favoris afin de vous permettre d’envoyer vos photos de vacances à vos proches ou tout simplement rester en contact.Si les vacances sont propices à l’insouciance, y compris pour ce qui concerne la sécurité digitale, c’est aussi le moment que choisissent les pirates, qui ne prennent pas de vacances, pour piller vos ressources, en s’introduisant dans vos fichiers personnels, par l’intermédiaire de réseaux pas toujours sécurisés. Kaspersky Lab , une des enseignes leader en matière de sécurité informatique, propose quelques astuces à prendre en compte pendant les vacances, mais aussi tout le reste de l’année, pour ceux qui utilisent un réseau WiFi public., et il n’est pas toujours aisé d’enchainer son smartphone à son poignet pour s’en prémunir. L’activation de la localisation GPS du téléphone et une option de suppression des données à distance sont en revanche plus accessibles.à l’aide d’un mot de passe pour éviter que quelqu’un ne puisse accéder physiquement à son appareil et à ses informations personnelles, et noter le code IMEI de l’appareil.(Virtual Private Network) sur ses appareils et l’utiliser lorsque l’on se connecte sur un réseau Wi-Fi public ou à l’hôtel. Les cybercriminels utilisent souvent ces réseaux non sécurisés pour mener des attaques malveillantes.Certains utilisateurs malveillants créent de faux réseaux Wi-Fi, d’où la nécessité de se renseigner auprès des employés du commerce proposant un réseau gratuit.tels que les réseaux sociaux, les sites de banques, ou tout autre site possédant ses informations de carte bancaire. Pour cela, mieux vaut utiliser le réseau de son téléphone portable.de qualité sur tous ses appareils. Les antivirus existent même pour les smartphones(cyber-cafés, aéroports, bars, hôtels…), utiliser ses services bancaires en ligne, ou faire du e-shopping. Ces ordinateurs sont susceptibles de contenir des logiciels espions capables d’enregistrer les frappes de clavier et d’intercepter le trafic Internet.Via une connexion USB, n’importe qui peut s’emparer de fichiers, infecter un smartphone d’un virus ou même le rendre inutilisable.même si cela met l’eau à la bouche de ses amis ! Avec cela, les pirates informatiques sont capables d’extraire des données permettant le vol du billet, de récolter des miles, ou de jouer un mauvais tour . De même ne publiez pas vos photos de vacances ou votre localisation pendant votre absence, mais à votre retour.Il ne s’agit pas d’être paranoïaque mais d’adopter des règles d’hygiène numérique simples, qui sont valables en vacances mais pas que. Ces règles devraient être appliquées toute l’année pour devenir des automatismes.