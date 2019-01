Vélos, trottinettes, … ça roule pour Pony Bike

Aidée par les retours des utilisateurs, la marque a fait évoluer son vélo, dont la sixième génération devrait sortir prochainement. Désormais les vélos sont plus solides et les roues à rayons, fragiles, ont été remplacées par des roues à bâtons. Le cadre est en aluminium et donc moins vulnérable aux assauts de la météo. La zone de stationnement libre est restreinte au centre-ville et des hubs virtuels sont créés en fonction des usages dans les autres quartiers de la ville. De même des zones d’exclusion, notamment sur les bords de Maine ou sur les ponts, ont été instaurées en lien avec la Ville, pour réduire les incivilités et le jet de vélos dans la rivière. Des amendes dissuasives (30 €) sont même prélevés sur le compte de l’utilisateur qui ne respecte pas ces zones. Ce dernier étant averti par l’application mobile qui permet de louer les vélos.



Seul regret pour l’opérateur : la fabrication de ses vélos en Asie. « Nous n’avons pas vraiment le choix, car nous ne trouvons pas d’industriel susceptible de fabriquer des vélos de ce type, en Europe et encore moins en France », explique Yan Garnier. « Ça nous coute plus cher car nous sommes obligés d’aller sur place pour surveiller la fabrication, on paye des taxes pour les rapatrier et certains sont abimés dans les containers ».



L’opérateur qui s’est fixé pour objectif de « chasser les voitures des centres-villes », en proposant des moyens de déplacement plus adaptés et surtout plus écologiques, poursuit son expansion avec la mise sur le marché, dans les jours prochains, de trottinettes électriques. Pour cela il a choisi des modèles haut de gamme, des Ninebot ES4, non pliable, pour leur fiabilité, leur solidité et leur grande autonomie. « La trottinette est de plus en plus prisée par les urbains. Elle et plus rassurante pour ceux qui ne sont pas à l’aise sur un vélo, ou ne savent pas en faire. Elle permet d’allonger les distances (45 km d’autonomie - NDLR) et surtout de ne pas transpirer comme sur un vélo », confirme Yan Garnier.



25 trottinettes seront proposées à la location dans un premier temps avec une tarification différente des vélos : 1 € la prise en charge, puis 15 centimes du kilomètre. « Pour amortir les frais de déplacement, car il faudra récupérer les trottinettes chaque jour pour les mettre en charge », appuie le manager, convaincu que ce nouveau moyen de déplacement urbain, qui va s’ajouter au vélo, devrait aussi séduire les utilisateurs. Comme le vélo, une partie du parc est d’ores et déjà proposé à l’acquisition pour 735 €. Les propriétaires auront le choix de garder l’engin pour eux, le mettre en location totale ou sur des durées limitées, par exemple lors d’événements. Un principe qui est étendu au vélo, la marque louant une partie de son parc à des congressistes ou des festivaliers. C’est notamment le cas lors du Festival Premiers Plans qui se tient à Angers en janvier.



Mais la marque qui veut s’imposer sur le marché de vélo partagé et la location en accès libre, réfléchi déjà à une évolution de la flotte avec des vélos électriques et des vélos cargo. Ça roule donc bien pour Pony Bike.