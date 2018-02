Villes intelligentes : l’Europe et l’Inde prennent de l’avance !

On constate que la quasi-totalité des villes européennes de plus de 100 000 habitants se lancent dans des projets « smart », déclare John Rossant, président de New Cities Foundation. « C’est-à-dire qui utilisent le big data pour améliorer le fonctionnement des villes et développer l’échange d’informations entre les pouvoirs publics et les habitants. Ces initiatives prennent la forme de nouveaux services numériques » .



C’est à l’Allemagne que revient la palme des villes européennes les plus connectées. C’est aussi le premier pays à avoir misé sur la smart city. En effet, les premiers travaux ont démarré en 2011 avec l’initiative « Morgenstadt ». Ce projet vise à soutenir la transformation de Cologne, Hambourg et Munich. Les urbanistes mettent l'accent sur l'amélioration des réseaux de transport urbain, les installations d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, ainsi que sur des systèmes d'éclairage et de chauffage plus efficaces pour les bâtiments. De plus, ils explorent le potentiel des systèmes intelligents pour permettre une administration municipale plus interactive et réactive, le développement d'espaces publics plus sûrs et la satisfaction des besoins d'une population vieillissante.



Au Royaume-Uni, Bristol, Glasgow, Milton Keynes et Cambridge construisent leurs propres villes intelligentes. Bristol, par exemple, prévoit de résoudre des problèmes tels que la pollution de l'air et l’assistance aux personnes âgées. Des tests d’automobiles connectées sont également en cours. Des entreprises développent des liaisons sans fil qui permettent aux voitures sans conducteur de communiquer avec l'infrastructure des villes intelligentes et même d'apporter de nouvelles expériences de divertissement.



De son côté, la France compte 25 smart cities, dont plus de la moitié possède moins de 250 000 habitants. Pour la majorité d’entre elles, la solution smart city intègre l’open data, avec la collecte en temps réel des données. Cette collecte permet notamment d’améliorer les services et d’adapter les offres pour répondre aux besoins des administrés. Enfin, de nombreuses villes comme Aix en Provence, Issy-les-Moulineaux, ou Paris privilégient les plateformes participatives en ligne pour donner la parole à leurs habitants pour leur permettre d’être en interaction plus régulière avec leurs administrations locales.