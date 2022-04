Votons pour les abeilles !

», poursuit l’association. «».Créer sur son terrain, une zone où les insectes et tous les petits animaux vont pouvoir œuvrer, est, pour l’association, «».Cette année, les zones de pollinisation, appelées Zone de Bzzz par l’association, ne seront pas seulement composée de fleurs, mais aussi de fruits comme des melons, des pastèques, des fraises, mais aussi des légumes tels les tomates, concombres et autres tomates, auxquels peuvent s’ajouter des plantes aromatiques comme le basilic, le persil ou encore le romarin. Des plantes comestibles qui permettront, en plus d’encourager le travail des insectes, de manger sa propre production. Et en la matière il n’y a pas plus court comme circuit alimentaire.Ces plantes potagères qui fleurissent avant de produire des fruits, « permettent d’agir toute l’année. En plus elles peuvent être cultivées aussi bien en pots, jardinières ou en pleine terre. Il suffit d’avoir l’âme d’un jardinier et d’un défenseur de la nature.Pour la sixième année consécutive, l’association lance une campagne de dons sur la plateforme Ulule en invitant ceux qui le souhaitent à soutenir leur action. Pour 30 € (10 € après défiscalisation, le donateur recevra trois sachets de plantes comestibles et nectarifères (Concombre, basilic et melon), une plaque d’identification de la zone de Bzzz et un reçu fiscal permettant de déduire 66% de la somme versée. Selon le montant versé, chacun reçoit plus oui mois de sachets.» écrit l’association sur la présentation de sa campagne sur Ulule.Si choisir entre les deux candidats en lice au siège de Président de la République vous semble trop compliqué, votez au moins pour les abeilles et devenez l’un des acteurs de la sauvegarde de la biodiversité. Un acte militant et concret.Pour en savoir plus : https://www.agirpourlenvironnement.org