Votre intelligence artificielle est plus humaine que vous ne le pensez

Ainsi, parmi les nombreuses entreprises et startups qui vendent à leurs clients une gestion des données faite par une intelligence artificielle, se cache en réalité un traitement de l'information « à l'ancienne » fait par des travailleurs à bas coût, dans des pays, comme Madagascar, où le prix de la main d'oeuvre est jusqu'à 30 fois inférieur à celui de la France [2].



Une raison, autre qu'économique, à ce traitement manuel, est que l'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait capable d'imiter l'esprit humain. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de scanner des livres anciens, l'IA ne sait pas toujours reconnaître les mots. Il faut donc l'intervention d'un être humain, bien réel, pour éviter les erreurs de transcription. Ainsi, pendant que l'IA se développe, ce qui, à moyen terme, fera baisser son coût et le rendra plus compétitif, il se met en place un système hybride, où on rencontre actuellement davantage de délocalisation d'emplois et de traitement manuel que de recours à des intelligences artificielles.