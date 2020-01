Vu au CES 2020 : WEPROOV, l’Intelligence Artificielle pour inspecter les véhicules accidentés

L’ensemble des analyses et études de chiffrage (en cours) reste supervisés et validées par une équipe dédiée. Pour la startup parisienne, l’objectif à atteindre est celui de 95% de précision sous 6 mois, pour considérer qu’il s’agit d’une innovation fiable pour tous les professionnels de l’automobile.



Lancée il y a 4 ans, la solution WeProov est la première solution d'inspection digitale qui accélère la productivité des entreprises et automatise la gestion des dommages / sinistres pour les acteurs du marché de l'auto et l'assurance. La solution digitale est disponible en 13 langues et est entièrement personnalisable et connectable à tout type de système et process (API, SDK). Grâce à des interfaces dédiées, la solution est déjà utilisée avec succès dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et de l'assurance.



Après une levée de fond d'un million d'euros en juillet 2017 auprès de CarStudio, BPI France et d'investisseurs privés, elle est aujourd'hui utilisée par 300 clients à l'international dont de grandes références comme Hertz, Groupe Foyer, Thelem Assurances, Renault, Rent-A-Car, Intermarché, GRDF, STVA, BCA expertise, FullCar Services, Bouygues Immobilier, SNCF, Volvo Trucks ou encore Natixis Assurances, SNCF. A ce jour, ce sont bientôt 1,8M de rapports réalisés et 10 millions de photos sécurisées depuis son lancement.