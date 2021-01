Wikit, le chatbot pour collectivités qui améliore les relations avec les usagers

Etre guidés pour faire la bonne demande d'aide sociale : MDPH, APA, PMI... ;

Obtenir une réponse à toutes les questions du quotidien : ordures ménagères, ramassage scolaire, horaires d'ouverture... ;

Réaliser et suivre leurs démarches administratives ;

Suivre leurs demandes de subventions ;

Demander en quelques minutes un rendez-vous pour un passeport ou une carte nationale d'identité ;

Être informés rapidement de tous les événements ;

Recevoir des alertes en cas de crise.

« Le moteur d'intelligence artificielle intégré comprend le langage naturel et est entraîné avec le vocabulaire et les tournures de phrase des usagers des collectivités ».

La mise en place des mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement pour tenter d’endiguer la pandémie de Covid 19, et notamment le couvre-feu généralisé à 18h sur l’ensemble du territoire, place les collectivités territoriales (Région, Département, Métropoles et Villes) en première ligne pour informer les citoyens sur les règles en vigueur et sur les aides financières et conseils à destination des entreprises.Dès lors que les relations avec les usagers s’accroissent et deviennnent du même coup plus difficiles avec les règles de distanciation physique, de circulation et de capacité d’accueil, il est opportun que les structures publiques puissent disposer d’outils qui peuvent remplacer la relation de proximité, de manière instantanée et rapide, même en dehors de heures d’ouvertures des guichets d’information.Désormais, les collectivités qui participent aussi à la transition numérique, et notamment leurs Directions des services d’information (DSI) chargées de la numérisation des territoires sur lesquels leur service public intervient sont confrontées à un double défi : « a», déclarent les gestionnaires la SAS Lyonnaise Wikit dans un communiqué.Disposant d’une véritable entreprise dans ce domaine, notamment dans la relation usagers citoyens, la structure de chatbots Wikit a lancé l’an dernier, juste entre les deux confinements, une solution 100% adaptée aux collectivités publiques qui digitalise, améliore et personnalise la relation avec tous les citoyens et usagers 24h/24 et 7j/7.Pour ses concepteurs il s’agit «». Le chatbot citoyen Wikit, comme la plupart des outils conversationnels, permet aux collectivités de renforcer leur proximité avec les usagers en leur permettant, en quelques messages simples, d'obtenir les informations qu'ils recherchent.Cet outil s’appuie sur la puissance de l'IA (Intelligence Artificielle), afin que les échanges soient aussi naturels et simples que s'ils étaient effectués auprès d'un agent de la collectivité.Les usagers peuvent ainsi :Selon le concepteur, les utilisateurs gagnent ainsi un temps précieux en obtenant vite et bien les informations recherchées, sans avoir besoin de perdre du temps dans les files d’attente, plus longues que d’habitude, avec en plus un avantage : la personnalisation de la réponse reçue, en fonction de leur demande.», affirment les concepteurs .Wikit dispose d’une maîtrise technologique, qui a déjà permis l'automatisation de 25% des requêtes traitées par un « help-desk » avant mise en application, ce qui permet de proposer aux collectivités un chatbot immédiatement opérationnel pour digitaliser plus facilement la relation avec les usagers et citoyens.