World Cleanup Day : soyez prêt à vous investir pour votre planète

Lancée en 2007 en Estonie, par Rainer Nõlvak le mouvement « Let’s Do It ! », prend rapidement de l’ampleur. L’année suivante, 50 000 estoniens soit 4% de la population, tous volontaires nettoient le pays en quelques heures. Pour son fondateur, le modèle est né et prend rapidement une dimension internationale avec un objectif ambitieux : faire en sorte qu’au moins 5% de la population d’un pays se réunissent pour nettoyer le pays en un jour. C’est le principe du « World Cleanup Day », qui a réuni pour sa première édition, en 2018, soit 10 ans plus tard, 18 millions de personnes pour un nettoyage des déchets sauvages dans 158 pays.L’année suivante la prise de conscience est telle que les scores exploseront avec plus de 20 millions de citoyens nettoyeurs dans plus de 180 pays dont la France. Malheureusement l’effort a été quelque peu freiné par la crise sanitaire en 2020 : l’événement a tout de même réuni 11 millions de personnes dans 166 pays. Mais cette année donnera naissance « Digital CleanUp Day », car les données informatiques inutiles en surnombre sur les ordinateurs de la planète, nécessitent également un nettoyage.Le mouvement évolue, puisque depuis son lancement, « Let’s Do It World » (Estonie) est membre accrédité́ par l’ONU (Programme des Nations Unies pour l’environnement), la campagne de « World Cleanup Day » répondant aux objectifs de développement durable portés pour 2030, même si la prise de conscience ce n’est pas qu’un jour par an, mais bien tous les jours. Et avec la pandémie ça ne s’est pas arrangé, les masques abandonnés sur le bord du chemin sont légion. Du travail en perspective pour les nettoyeurs de cette édition 2021 du « World Cleanup Day ».Dirigé par Virginie Guérin, présidente, l’association française « World Cleanup Day France » qui se démène pour que des actions soient menées dans toutes les villes, partage le slogan de l’organisation internationale : «». Des actions concrètes seront donc menées dans toutes les villes par des ambassadeurs de l’association qui, en plus de fédérer les équipes assureront une dimension pédagogique afin que le nettoyage des déchets n’ait pas lieu qu’une fois par an, mais tous les jours. Faire en sorte que ça devienne un réflexe et que chacun se sente concerné, même s’il n’est pas l’auteur des actes d’incivilité que nous constatons chaque jour.Sans compter que cette prise de conscience collective sur la problématique des déchets, est un moyen, dans la ville intelligente et citoyenne à laquelle nous aspirons, soit aussi «», poursuivent les organisateurs.