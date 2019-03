Yondr, la pochette qui met fin aux forêts de smartphone pendant les spectacles

« Nous fournissons un havre pour vous engager avec ce que vous faites, et avec qui vous le faites »

Le concert est à peine lancé que des vagues d’écrans scintillant dans l’obscurité se forment. Tout le monde connaît cette situation, parfois désagréable. Depuis quelques années les téléphones intelligents ont envahi les salles de spectacles au risque de perturber les artistes comme les autres spectateurs. Mais pour ceux qui, tendent le bras au-dessus de la foule, c’est une manière de garder un souvenir du spectacle, de le transmettre en « live » sur les réseaux sociaux, ou encore de réaliser une véritable captation qui sera ensuite diffusée sur des plateformes vidéo, alors que cette pratique est par principe, interdite par les organisateurs et les artistes.Pour l’humoriste Florence Foresti , plutôt à l’aise avec les phénomènes de société, c’en était déjà trop. Pour remédier à cette situation qui porte atteinte aux droits des artistes en matière d’exploitation de leur image, l’humoriste a décidé d’imposer à son public la pochette Yondr, laquelle permet de mettre sous scellée le smartphone pendant la durée de ses spectacles. Comme elle l’a annoncé fin 2018, dans un communiqué adressé au Figaro, il ne s’agit pas de priver les spectateurs de leur téléphones. «», précisait l’artiste en présentant son dernier One woman show : « Epiloguer ». A quoi bon épiloguer sur le sujet d’ailleurs, c’est, de toute évidence, une question de bon sens. Qui accepterait qu’on le filme a son insu pour le publier ensuite sur tous les réseaux de la planète ?Mais comment fonctionne « Yondr » ? Lancé par une startup américaine en 2014, cette pochette qui permet d’isoler les smartphones pendant la durée d’un concert, est déjà utilisée par plusieurs artistes, outre Alantique. Des musiciens comme Childish Gambino, The Lumineers ou encore les humoristes Dave Chappelle et Chris Rock ont déjà eu recours à cette solution. Les pochettes de la startup américaines étant également utilisées dans des lieux où le smartphone n’est pas autorisé, comme les écoles et les tribunaux.Le principe est assez simple. Au début de chaque représentation utilisant ce dispositif, les spectateurs se voient remettre une petite pochette dans laquelle ils sont invités à glisser leur smartphone. Celle-ci se verrouille magnétiquement une fois refermée, et ne peut être rouverte qu'en utilisant la ou les bornes de déverrouillage mises à dispositions des spectateurs, à l’extérieur de la salle de spectacle. Et les organisateurs interdisent l’accès à tous ceux qui ne veulent pas s’équiper de la fameuse pochette.