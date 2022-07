Zones portuaires : une barge hydrogène pour l’électrification des navires à quai

Labellisé Pôle Mer Bretagne Atlantique, le démonstrateur ELEMANTA H2 propose une alternative décarbonée aux groupes électrogènes diésel qui alimentent actuellement ces navires à quai pour réduire de plus de 85% les émissions de CO2 et en totalité les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et dioxydes de soufre (SO2)3 en escale. La power-barge sera mise en service en 2025 pour une durée d’opération de 20 ans. Ce projet a été sélectionné dans le cadre de l’AMI Corimer 2022 lancé par BPI France.



L’objectif des partenaires est de standardiser et répliquer cette solution, sur des puissances plus élevées, dans les principaux ports européens qui s’intègrent ainsi dans les futurs grands projets de hub hydrogène. A terme, l’utilisation d’hydrogène liquide ou l’adjonction de service de soutage d’hydrogène, compétence apportée par ArianeGroup, pourra accroître significativement la quantité d’énergie embarquée pour offrir un meilleur service. Enfin, l’emploi d’hydrogène, produit localement, permet de réduire l’impact de la volatilité des marchés internationaux des combustibles fossiles et renforce, ainsi, la souveraineté énergétique française et la résilience de ces activités.



« L’expertise d’Améthyste dans la gestion digitale de l’intégrité permettra aux partenaires ELEMANTA H2 de partager le même référentiel avec la gestion des risques au cœur de la construction puis de l’exploitation de la barge », souligne Agnès GAILLARD, Présidente d’Améthyste. « Par son expérience de plus de 40 ans acquise autour des fusées Ariane dont les systèmes embarqués et les infrastructures utilisent de l’hydrogène liquide, ArianeGroup accompagnera l’évolution du concept ELEMANTA vers des applications de plus forte puissance et un service supplémentaire de bunkering (soutage) », ajoute Arnaud HIBERT, responsable vente technologies hydrogène chez ArianeGroup.