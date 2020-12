Zoom et Teams, deux outils de communication qui tirent profit de la crise sanitaire

Zoom permet de réaliser des réunions à distance en visioconférence (formations, assistance technique…) réunissant 2 utilisateurs ou plus, avec : un système d’audioconferencing pour permettre aux personnes disposant d’une mauvaise connexion internet de rejoindre la réunion par le réseau téléphonique, des arrière-plans personnalisables, la possibilité de lever la main avant de s’exprimer, le partage de plusieurs écrans et du son, l’envoi de des messages instantanés. Cet outil de plus en plus utilisé permet l’organisation de webinaires vidéo intégrant : des formulaires d’inscription adaptés au besoin d’une équipe marketing et réunissant jusqu’à 1 000 participants, une diffusion via Facebook Live ou YouTube Streaming, un chat en direct pour répondre aux questions des participants, une gestion de replay avec inscription a posteriori. Enfin Zoom s’intègre parfaitement avec les calendriers comme Outlook ou Gmail, pour programmer ou rejoindre des réunions.



Et ça marche tellement bien pour cet outil qui s’est révélé avec la crise sanitaire, que la société qui le propose enregistre pour le troisième trimestre un revenu qui s’élève à 777,2 millions de dollars, soit une hausse de 367 % par rapport à l'année précédente (source NASDAQ). « Nous aspirons à fournir la plateforme de communication la plus innovante, la plus sûre, la plus fiable et la plus performante pour aider les gens à se connecter, à collaborer, à construire et à apprendre sur Zoom », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.