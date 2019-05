/e/ le premier smartphone Android qui s’affranchit de Google

« Nul besoin d’être un geek pour l’adopter

Les téléphones mobiles qui n’ont plus de téléphone que le nom, sont devenus de petites merveilles de technologie capable de se connecter en tous lieux pour échanger des données avec l’ensemble de la planète. Mais dans le monde merveilleux des télécommunications tout n’est pas aussi rose. Depuis que le smartphone existe, ce sont surtout les géants de l’internet, les GAFA (Google, Amazon, Facebook et autre Apple) qui se frottent les mains car ces petits bijoux que sont nos téléphones intelligents leurs fournissent des données sur nos déplacements, nos comportements, nos habitudes de vie, qui permettent d’orienter nos achats, voire nous pousser à la consommation, sans pratiquement nous en rendre compte.Une situation qui interpelle un nombre croissant de consommateurs qui voient d’un mauvais œil l’utilisation que ces grandes firmes, pour la plupart américaines, origine de l’internet oblige, peuvent faire de leurs données personnelles. Et ceci malgré la mise en place du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données), le règlement européen qui renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne.Faire en sorte que nos smartphones n’aient plus besoin de Google Play pour fonctionner, car il s’agit pour l’heure de mobiles fonctionnant sous Android, c’est ce qui a motivé /e/foundation, une structure à but non lucratif, créée par Gaël Duval, développeur Linux reconnu et fondateur de Mandrake Linux, la première version conviviale du célèbre OS open source pour ordinateur./e/OS qui équipe les mobiles de /e/Foundation se présente comme un nouveau système d’exploitation pour smartphones et ses services associés en ligne, conçu pour garantir la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs. Pour réussir cette performance, les utilisateurs n’ayant pas vraiment le choix au moment de leur achat, la /e/Foundation utilise des smartphones reconditionnés de première qualité pour installer l’OS alternatif avec l’aide de techniciens spécialisés. Il s’agit pour l’instant de produits de la marque Samsung (S7 et S9/ S9+), dont le prix indicatif est fixé entre 279 et 549 €, selon le site web de /e/foundation », explique Gaël Duval. «Les premiers smartphones commenceront à être livrés en juin avec l’/e/OS préinstallé. Selon la fondation «».Pour le vétéran de l’open source, Gaël Duval, «». Alors que les autres plateformes mobiles offrent une certaine confidentialité cachée derrière des paramétrages confus, ou promeuvent la confidentialité tout en poussant simultanément des services gourmands en données. Le système développé par /e/Foundation offre une meilleure solution, garante de la confidentialité des données utilisateurs et capable de stopper les flux de données qui ne profitent pas aux utilisateurs, permettant au passage de faire des économies de batterie et de bande passante.Selon l’esprit du concepteur, /e/ est une plate-forme unique développée autour de la protection de la vie privée, dès sa conception. Elle associe un système d’exploitation mobile, des applications soigneusement sélectionnées et des services associés en ligne, intégralement libérés de Google Play et compatibles avec toutes les applications Android. Cette plateforme met l'accent sur le design et la simplicité d’usage. «», poursuit la fondation, contrairement à Linux qui nécessite des connaissances en développement informatique pour pouvoir en tirer profit.Créée en mars 2018, /e/ Foundation est une organisation à but non lucratif qui propose des alternatives aux personnes et aux entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs données. Elle développe /e/, le système d'exploitation pour smartphone, avec les services en ligne associés. Ultérieurement /e/ Foundation prévoit de fournir un écosystème numérique complet, en tirant parti de l'open source et de la blockchain.Pour en savoir plus et contribuer au fonctionnement de cette initiative citoyenne : e.foundation