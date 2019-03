myLabel, l’application qui redonne le pouvoir au consommateur

« Nous nous inscrivons dans un véritable cercle vertueux qui doit permettre aux industriels d’améliorer leurs produits »

Attiré par des offres toutes plus alléchantes les unes que les autres, le consommateur qui fait ses courses auprès des grandes enseignes a peu à peu perdu le pouvoir de choisir ce qui est bon pour lui et la société. Les structures de marketing dont le travail consiste à cerner les désirs des consommateurs pour permettre aux industriels de proposer l’offre qui leur profite financièrement, finissent par orienter les choix du client final, même si ces derniers ne sont pas forcément les meilleurs en matière de santé, d’éthique ou de protection de la planète.Redonner le pouvoir de choisir aux consommateurs, c’est ce qui a guidé Christophe Hurbin, ex manager pendant 20 ans dans l’industrie paramédicale et fondateur de « myLabel », une entreprise de l’économie sociale et solidaire. «». Une affirmation qui s’appuie sur un sondage Eurobarometer de 2017 selon lequel 80% des consommateurs recherchent des produits plus sains et plus respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qui respecte la biodiversité et le bien-être animal. 73% d’entre eux n’ont plus confiance dans les entreprises, les accusant de manque de transparence et de manque d’engagement et d’éthique. Enfin 50% n’arrivent pas à identifier les produits durables, l’information ne semblant pas claire, quand elle n’est pas carrément trompeuse.», explique Christophe Hurbin. «s ». C’est ce qui l’a conduit à créer son entreprise pour aider les citoyens à mieux consommer et aux marques et distributeurs de mieux comprendre les attentes de leurs clients.», poursuit Christophe Hurbin. «».Pour cela, Christophe Hurbin et les trois autres personnes qui composent l’équipe de myLabel, ont choisi une approche pragmatique, facilement accessible, en ne désignant pas le fautif, mais en apportant des solutions en fonction de critères choisis par le consommateur. «».Au final, il s’agit pour la petite entreprise de transformer l’offre produit et les comportements, en redonnant le pouvoir aux consommateurs. Dans un premier lieu il s’agit d’engager ces derniers notamment sur le plan de la santé, de l’environnement et du volet social, en lien avec des associations, des ONG et labels qui évaluent les produits, les ingrédients, les marques et des bases de données collaboratives ( Open Food Facts ) et les fiches produits des industriels, pour les mise à jour.L'interface de myLabel qui fonctionne sur ordinateur et mobiles, est assez ergonomique pour le consommateur. Ce dernier va définir les critères qu’il souhaite vouloir appliquer, choisis dans une liste proposée par l’application : préservation de la planète (biodiversité, bilan carbone, déchets, pollution …), santé (additifs, OGM, allergènes, pesticides, perturbateurs endocriniens…), société (populations, conditions de travail, éthique, inégalités, travail des enfants, juste rémunération …). IL suffira de scanner un produit et de voir si celui-ci correspond aux critères préalablement définis. Un tableau de bord en continu permet de dresser visuellement le bilan de sa consommation et vérifier dans quelles mesures celle-ci correspond aux valeurs fixées au préalable.Et forcément certains produits n’apparaissent plus. «», conseille Christophe Hurbin. «».Tous ces critères sont pris en charge par un algorithme développé par l’entreprise, lequel permet de collecter des données qui seront utiles aux industriels. Elles leurs permettront de fabriquer des produits qui correspondent alors aux vraies attentes de consommateurs. C'est le voeu pieu du concepteur. «». Le modèle économique de l’entreprise est construit autour de ce retour d’informations et des statistiques de consommation, nécessaires aux industriels et producteurs.Les critères « myLabel » pourront être apposés en face des produits sur les sites web des distributeurs, pour ceux qui commandent en ligne (drive). Ces labels émanant de tiers de confiance pour les consommateurs, compléteront l'abonnement proposé par myLabel aux entreprises. Ces dernières pourront ainsi justifier de la qualité des leurs produits. «», ajoute Christophe Hurbin, convaincu qu’à terme son application sera le «», dans un esprit responsable et citoyen.Pour en savoir plus et télécharger l'application (Android et iOS)