Angers serait-elle une cité vieillissante, peuplée d’habitants aux cheveux grisonnants ? Pas vraiment, les plus jeunes, qu’ils soient étudiants ou salariés des entreprises qui s’intéressent à ce territoire plutôt agréable à vivre, tiennent le haut du pavé. Mais pour autant il ne s’agit pas d’oublier les plus vieux, assez nombreux tout de même et qui vivent une cessation d’activité paisible entre Maine et Loire. C’est d’ailleurs cette intelligence, celle où chacun, quel que soit son âge, peut vivre en parfaite harmonie, qu’il va falloir développer dans les années à venir. Et ça, les élus de la métropole angevine, mais aussi de la région des Pays-de-la-Loire, laquelle s’étend jusqu’à l’Atlantique, l’ont bien compris.



Angers ville dynamique, accueillante, peut aussi est un havre de paix pour ceux qui ont atteint l’âge mûr. C’est d’ailleurs cet état d’esprit, calme et serein, qui anime les élus et organisateurs d'un événement, qui, en plus d’occuper le Centre de Congrès, tout juste rénové, devrait faire date dans cette filière que l’on appelle la Silver Economie.



« Dans un environnement où l’innovation, la technologie et le numérique prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien, « En Mode Senior » souhaite aborder la question du vieillissement de manière transversale, que ce soit dans un environnement urbain ou rural, en incluant les différents acteurs du secteur (usagers, aidants, acteurs politiques et économiques) et en plaçant le lien social et les questions éthiques au centre du débat », précisent les organisateurs dans leur premier communiqué.



Angers et la Région des Pays de la Loire, loin de reléguer leurs seniors au second plan, affichent de grandes ambitions pour ces derniers. Pour la Région, la Silver économie est même une orientation prioritaire avec la structuration d’un véritable marché pour les entreprises régionales. Sur ce plan, le territoire ligérien est déjà en pointe en matière d’équipements de recherche et d’innovation. « Le Centich ( Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’autonomie - NDLR) et le centre de basse vision de la mutualité Anjou Mayenne, mais aussi la CCI, le Gérontopôle du réseaux d’acteurs régionaux, ainsi que le Living Lab du CHU d’Angers permettent d’afficher un savoir faire régional en termes de santé, de services gérontologiques et technologiques », soutiennent les élus régionaux, impliqués dans l’événement.



Angers, en plus d’être ambitieuse sur la notion de Territoire Intelligent, souhaite également devenir la « Smart Silver City » de demain. Les acteurs du vieillissements, de la santé, de l’Internet des Objets (IoT) vont donc travailler de concert pour proposer un véritable modèle de lieu de vie de « Haute qualité Humaine et Urbaine ». Vaste programme, dont l’événement « En Mode Senior », semble être la première brique de l’édifice.



« Cet événement dont le leitmotiv est inspirations, solutions, business, aura vocation à répondre aux enjeux liés à l’avancée en âge des populations, à encourager les innovations et à faire reculer la perte d’autonomie », soulignent les organisateurs.