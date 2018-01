Etre propriétaire d'un vélo léger et performant, adopter le statut d'autoentrepreneur, et se faire accepter comme coursier sur une plateforme de livraison, il suffit de peu de chose pour se créer un emploi dans le secteur en pleine évolution de l'économie collaborative. Si ce métier nécessite de bons mollets, un talent d'équilibriste pour passer au milieu des automobiles et un volume de courses important pour obtenir une rémunération décente, il permet d'accéder à des zones urbaines, le plus souvent les hypercentres, peu ou pas fréquentées par les véhicules motorisés.



Saisissant l'opportunité, la startup française Velair vient de lancer un vélo électrique spécialement conçu pour les coursiers. Dénomé « Speed », ce vélo électrique nouvelle génération, bénéficie d'une autonomie maximale tout en nécessitant un effort minimal. « La marque n'a rien laissé au hasard jusqu'au confort de ce vélo au look vintage », appuient les concepteurs en présentant leur vélo.



« Ecolo, léger, peu coûteux et maniable, le vélo est devenu un « must » pour les livraisons en ville. Et on ne compte plus le nombre de plateformes qui ont adopté ce mode de transport, de Foodora en passant par Stuart », poursuit la startup Velair. « Mais la concurrence est rude et si le vélo c'est bon pour la santé, c'est aussi fatiguant quand on enchaîne les courses ! »



C'est en se rapprochant des coursiers qui utilisent ses vélos que Velair a pu travailler sur un modèle qui correspond à leurs besoins. Ce deux-roues, très aérodynamique, au look délicieusement rétro, fidèle à l'esprit Velair, est livré avec deux batteries lithium-ion longue durée (36V/6,8A.h), miniatures et ultra légères, lesquelles offrent une autonomie totale de près de 100 kilomètres. De quoi assurer un volume de livraison important.