Frosoo, la première montre intelligente pour les enfants

« Bien sûr, elle intègre le système Bluetooth, mais ce module communicant de très faible puissance, est inoffensif pour les enfants », soulignent ses concepteurs. Grace à l’application mobile mise au point par les équipes de PAM TIM France, les parents peuvent programmer la montre de leur enfant comme ils le souhaitent pour l’adapter précisément à leur vie de famille.



La montre Frosoo utilise une méthode d’apprentissage du temps logique et intuitive, avec une combinaison de trois pictogrammes.

Les pictogrammes Temps. Ils prennent la forme de lunes et de soleils. Par exemple, le soleil qui a tous ses rayons indique qu’il est midi, et le soleil entremêlé avec la lune symbolise la soirée.



Les pictogrammes Activité. Des images stylisées représentent les différentes activités qui rythment la vie des tout-petits : petit-déjeuner, brossage de temps, douche, repas, sieste, école, goûter, récréation et activités d’éveil.



Les pictogrammes Décompte du temps. Ils ont une double utilité : ils permettent aux petits de savoir où ils en sont dans leur activité et les initient au principe des fractions.



L’entreprise PAM TIM France a été créée par Yohann Graff. Ce chef d’entreprise a étudié Gpe Sup de Co (École Supérieure de Commerce International pour exercer aux États-Unis dans un cabinet de consulting, puis au Mexique en tant que manager général d’une bijouterie fantaisie et enfin en France France au sein du grand groupe pharmaceutique Sanofi Aventis. Il est assisté de Bruno Graff, électronicien aéronautique, spécialiste des systèmes embarqués : radio, radar de poursuite et de guidage sur Mirage 3 Mirage 4A, et contre-mesures électroniques. Il est aussi diplômé en Management de Production de l’INTS Paris. Il se dédie aujourd’hui au développement de nouvelles technologies pour la petite enfance, et a plus de 15 années d’expérience dans la recherche et le développement de solutions nomades et interactives « Wireless ». Lauréat du concours Lépine, Bruno Graff est l’inventeur de la montre à pictogrammes.



La montre FROSOO sera disponible début décembre 2022, au prix abordable de 69,90 €. Elle est d’ores et déjà disponible en précommande : pour son lancement, PAM TIM France propose une offre exceptionnelle limitée aux 500 premiers clients. En utilisant le code promo FROSOOPROMO, ils profitent d’une remise de 25 %.