30 étudiants grenoblois vont accompagner des startups au CES de Las Vegas

Le fil conducteur de notre pédagogie c'est que nos étudiants travaillent dans de vraies entreprises

Partir au CES de Las Vegas (Nevada), ils n'en avaient même pas rêvé. Et pourtant c'est bien un rêve éveillé que vont vivre, début janvier 2018, 30 étudiants du Mastère Spécialisé Entrepreneurs de l’École de Management (GEM) à Grenoble : ils vont avoir la chance de participer au prochain Consumer Electronics Show, le plus grand rendez-vous de l'innovation de la planète. «» explique Cassandre Milius, l'une des étudiantes. «».La mission de ces étudiants, qu'ils ont facilement accepté, «», poursuit l'étudiante. Dans ce cadre, ils travaillent aux cotés des jeunes pousses de la tech à l’élaboration de la stratégie de communication jusqu'à la gestion des retombées du salon en passant par la tenue du stand sur place.Pour l'école grenobloise, c'est une grande première. Ce projet unique et totalement inédit à ce jour au sein des Grandes Écoles françaises est le fruit d’un partenariat entre le MS Entrepreneurs de GEM et Minalogic le Pôle de Compétitivité Mondial des Technologies du Numérique en région Auvergne Rhône-Alpes.Pour ce projet, école et entreprises travaillent de manière collaborative, l'objectif étant de tirer le maximum de bénéfices de leur participation a ce qui se présente aujourd'hui la plus grande vitrine de l'électronique grand public et de l'innovation technologique.», ajoute Clément Oddos, également étudiant. «», précise Mario Viola, Directeur Marketing et communication d'Oria .».La collaboration entre les startups et les étudiants s’étend sur toute l’année de leur formation, de septembre 2017 à avril 2018. Ces étudiants entrepreneurs ont pour missions de de définir et mettre en place un plan d’action de communication comprenant les relations presse et la stratégie digitale, préparer les pitchs et l’organisation du stand sur place, et enfin gérer les relations commerciales et le suivi clients après le CES. Un moyen pour ces étudiants de toucher de près les difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes pousses.», souligne Philippe Wieczorek, directeur de l'activité logiciel au sein du Pôle de compétitivité Minalogic. «». C'est en cela que les étudiants de l'école de management de Grenoble vont pouvoir leur apporter une aide. «», ajoute Cassandre Milius.», appuie Jean-Claude Lemoine, Directeur de l'Institut de l'Entrepreneuriat de l'école de Management de Grenoble. «».En parallèle, de ce suivi de jeunes entreprises, dix étudiants auront pour mission de découvrir pour le compte de grandes entreprises, les innovations phares du CES 2018 sur des thèmes comme la smart energy, l’éducation technologique, les smart cities, le machine learning, la réalité virtuelle ou encore l’intelligence artificielle.