3e Connected Week Angers : à la rencontre des acteurs du territoire intelligent

», déclarait Constance Nebulla, conseillère municipale et territoriale, déléguée au Numérique et à l’Innovation, lors de la présentation de la troisième édition de ce que désormais les acteurs qualifient de «. «».Forte d’une histoire qui a vu prospérer sur son territoire deux grandes entreprises de l’informatique et de l’électronique grand public, CII Honewell Bull et Thomson, aujourd’hui disparues, la ville d’Angers n’a jamais vraiment quitté le monde du digital. Depuis d’autres entreprises, moins imposantes, mais toutes aussi bien placées sur l’échiquier mondial ont pris la place, aux côtés de jeunes pousses implantées dans les tiers lieux que compte désormais la ville : We Forge, Village by CA et dernièrement la Coopérative French Tech, auxquels s’ajoute le Technocampus initié par le cluster d’entreprises régionales We Network.Force est de constater que cette ville qui attire de plus en plus d'entreprises et d'étudiant, avec plusieurs écoles d’ingénieurs et universités de renommée internationale, ne manque pas d’atouts. Reste à coordonner l’ensemble pour que tous aillent dans le même sens et fassent rayonner la ville comme l’ambitionne le maire d’Angers et président de la métropole, Christophe Bechu. Ce dernier a d’ailleurs lancé, avec son équipe métropolitaine, l’an dernier, un appel d’offres pour un marché global de performance pour accompagner la métropole dans sa démarche de territoire intelligent. 4 groupements d’entreprises ont été retenus. Le lauréat sera dévoilé pendant cette 3eme Connected Week. Tous les projets seront exposés dans le cadre d’une journée spéciale, «» (le renard rusé étant l’emblème choisi par Angers French Tech), le 22 novembre, proposé par la coopérative Angers French Tech et l’association PAVIC. ( Voir ci-après