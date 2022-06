A Angers et sa communauté urbaine, le covoiturage domicile-travail s’installe timidement

Moins connue du grand public que Blablacar, la célèbre plateforme française de covoiturage longue distance, Karos réalise pourtant, autour d’Angers, davantage de trajets que cette dernière sur le créneau très spécifique des trajets courts et quotidiens.



Pour atteindre cette performance, la plateforme de covoiturage à nouer des partenariats avec la Région Pays de la Loire, des grandes entreprises à portée du territoire angevin comme Longchamps, Brioches Pasquier, ou encore le site du Puy du Fou en Vendée. Mais aussi les campus angevins : l’ESSCA, la fac de lettres, d’économie et de gestion, de santé…



Au-delà du déploiement de l’application mobile et des modes de financement, les équipes de la startup Karos interviennent aussi au sein des entreprises pour proposer des animations. « Façon GO du Club Med, on brise la glace entre les salariés pour former de couples passagers –conducteurs », s’amuse Joachim RENAUDIN. « Nous valorisons les « Arthur » dans chaque entreprise, ceux qui covoiturent. A l’exemple de Sam, celui qui ne boit pas et ramène la voiture ».



Les habitants de l’agglomération angevine, encore privés, pour l’instant, de trajets en covoiturage domicile –travail peuvent donc retrouver de l’espoir. Les entreprises sur la ligne de départ, la route est tracée et les trajets à plusieurs seront, pourquoi pas, sources de bonne humeur.