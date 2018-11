A Annemasse, la mobilité durable s’apprend dès l’école

Pour les édiles, les jeunes générations sont l’une des premières cibles de ces actions pédagogiques. Les former aux nouveaux moyens de transports, ceux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, dont les plus jeunes seront demain les acteurs. «», insistent les gestionnaires qui ont lancés des actions auprès des écoles primaires depuis 2013.Des partenariats ont été établis entre des établissements scolaires et la collectivité pour mettre en place des projets pilotes, en termes de mobilité. «», poursuivent les gestionnaires de l’agglomération d’Annemasse.Depuis 5 ans, deux classes de 5et 4du collège Paul Langevin, un établissement scolaire d’Annemasse, participent à un projet qui implique les professeurs de Science et vie de la Terre (SVT), Technologie, Français et Arts Plastiques. Réalisant un guide à l’attention des habitants, les collégiens travaillent de manière ludique sur les enjeux du tramway, son impact sur les riverains et sur la qualité de l’air et les règles de sécurité. Ce travail est ponctué de visites de chantier et d’un programme de découverte des métiers du bâtiment et des travaux publics.D’autres actions sont également menées auprès des enfants, depuis plusieurs années. Ainsi, en 2016, plus de 200 jeunes de la ville ont imaginé, à l’aide de maquettes réalisées en briques Lego, leur territoire urbain dans une décennie.Des projets ludo-éducatifs ont également été conduit avec les écoliers, notamment à l’école primaire Saint Exupéry, afin de sensibiliser les plus jeunes à l’utilisation du futur tram qui desservira l’agglo prochainement. Une visite de chantier a permis aux plus petits de mieux comprendre l’usage de ce moyen de transport et son intérêt.pôle urbain du Grand Genève, la communauté d’agglomération d’Annemasse regroupe 12 communes urbaine et rurales du département de Haute-Savoie (74). Proche de Genève, ce territoire met en œuvre des solutions durables pour repenser la mobilité et mettre fin à la suprématie du tout-voiture, sachant que près de 75% des habitants de l’agglomération d’Annemasse travaillent à Genève avec 1,4 million de trajets par an.Pour en savoir plus : www.annemasse-agglo.fr