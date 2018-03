A Orléans, les stations d'épuration se visitent en réalité virtuelle

Dans le fonctionnement d'une ville, la station d'épuration qui traite les eaux ménagères, industrielles et agricoles, est un élément essentiel du cycle de l'eau. L'objectif de cet équipement n’est pas de rendre l’eau potable mais acceptable par la nature et éviter que les eaux souillées viennent polluer nos rivières et notre environnement d'une manière générale. Pour le novice, le fonctionnement des stations d'épuration n'est pas toujours simple et il est parfois intéressant de bien le connaître pour éviter de rejeter dans nos lavabos des produits qui pourraient compromettre le traitement.



Régulièrement des visites sont organisées, notamment pour les enfants des écoles. Même s'il faut parfois avoir le cœur bien accroché, la visite de cet équipement, plus ou moins important, selon la taille de la ville, n'est pas dénuée d'intérêt.



La métropole d'Orléans (Loiret) qui compte 6 stations d'épuration accueille plus de 3000 visiteurs chaque année dans ses différentes stations. Pour aller plus loin dans la visite et faire découvrir de manière pédagogique et interactive, le cycle de l'eau et son assainissement, la collectivité a décidé de se doter de lunettes immersives connectées à une application créée pour l'occasion.



En pratique, 20 casques de réalité virtuelle équipés d'autant de smartphones sont mis a disposition des visiteurs. Une application spécifique a été développée pas l'agence web et contenu tactile OBVI de Strasbourg. Cette application permet de visualiser les différentes stations implantées sur le territoire de la métropole Orléanaise, de le survoler et de choisir la station que l'on souhaite voir dans les moindres détails, sans avoir à se pencher réellement sur les bassins de traitement.



« Cet outil permet de compléter de manière pédagogique la visite réelle de la station, tout en assurant la sécurité » expliquait Cédric Morio, responsable du service d’exploitation à Orléans Métropole, lors de la présentation du dispositif.



Des élèves ingénieurs en génie civil et géo-environnement de l'école supérieur Polytech Orléans ont apprécié cette visite virtuelle, rapporte MagCentre, qui participait à la visite. L'expérience s'est révélée positive selon l'un des étudiants : « D'ordinaire il nous faut plusieurs mois pour visiter 6 ou 7 stations pour les cours. Avec ce dispositif on fait le tour en une heure ». Son professeur à Polytech a ajouté que l'application très détaillée « permet aux étudiants de voir les coupes des ouvrages, ainsi que les reconstitutions des phénomènes microscopiques ».



Pour la Métropole, « cette visite en réalité virtuelle permet aux visiteurs de se promener au beau milieu des installations en toute sécurité, présenter de manière ludique la politique d'assainissement de la collectivité et enfin faire de la pédagogie auprès des visiteurs sur les enjeux environnementaux ». Ces visites virtuelles sont accessibles aux étudiants ou aux associations, mais aussi au grand public, notamment lors des portes ouvertes régulièrement organisées.



Depuis 2002, c'est Orléans Métropole qui est chargée du traitement des eaux usées, des eaux pluviales et de l'entretien du réseau d'assainissement pour les 22 communes du territoire. Les eaux usées sont traitées dans six stations dont l'exploitation et l'entretien sont assurés pas les services de la métropole ou son partenaire délégué, VEOLIA EAU.