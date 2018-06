A Rouen, Renault et Transdev testent des Zoé autonomes sur route ouverte

C’est la Métropole de Rouen, et plus précisément la commune de Saint Etienne du Rouvray – Sotteville lès Rouen qui a été choisie par Renaut, Transdev, et la compagnie d’assurances Matmut, pour lancer au milieu des autres véhicules, mais sur un parcours pleinement identifié et sécurisé, le projet « Rouen Normandy Autonomous Lab », une solution de mobilité reposant sur une flotte de Renault Zoé autonomes. Ce projet de véhicules sans chauffeur, dans des conditions réelles d’utilisation et de circulation, bénéficie du soutien de la Région Normandie et la Banque des Territoires. La flotte de véhicules est constituée de quatre Renault Zoé et d’une navette i-Cristal codéveloppée par Transdev et le groupe alsacien Lohr.



Pour l’instant ce projet est concentré dans le quartier de la Technopole du Mandrillet, l’objectif étant de fournir de véhicules susceptibles d’offrir des services de mobilité complémentaires aux services classiques de transports en commun, depuis le terminus du tramway, à Saint-Etienne-du-Rouvray, selon le principe du « dernier kimomètre ». Ces voitures sans chauffeur, mais tout de même équipées d’un volant, au moins pendant la période de test, permettront aux usagers, depuis l’un des arrêts du tramway, de vérifier la disponibilité de l’un des véhicules et de le commander, depuis un smartphone, grâce à une application baptisée « Nestor Exclusive ».



Equipées de radars et de capteurs permettant aux véhicules de se repérer dans un environnement urbain, ces véhicules font l’objet de test de circulation aux milieux des autres véhicules avec en particulier des passages de rond-points, croisements et détection des autres usagers ( vélos, piétons, ...). L’objectif de Renault et de Transdev, - ce dernier ayant déjà une expérience avec ses navettes autonomes, en site fermé ou piéton –, de valider l’utilisation des technologies embarquées dans les véhicules électriques Zoé, avant qu’elles puissent être utilisées par dans des conditions réelles, en termes de vitesse et de réaction par rapport aux autres véhicules.