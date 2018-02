A Toulouse, des collectivités partagent leur expérimentation sur la Smart City

Cette rencontre, à laquelle participaient des élus influents en matière d'expérimentation ( Francky Trichet de Nantes, Karine Dognin-Sauze de Lyon, Jean Francois Lecuru de Marseille, ou encore, Constance Nebbula d'Angers, ...) a débuté par un retour d'expérience du Forum des Interconnectés – Les territoires innovants , qui avait lieu à Lyon, les 6 et 7 décembre dernier. Il s'agissait notamment de revenir sur les travaux menés dans le cadre du groupe de travail « Expérimentations ». Ce retour qui permettait de lancer les échanges était animé par Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés.Ensuite, les participants ont débattu sur les moyens à mettre en œuvre pour rendre plus efficaces les expérimentations qu'elles mènent dans leur ville, ou/et métropoles, afin que. En la matière, plusieurs points réglementaires ont été évoqués afin de rendre compatible ces expérimentations avec la réglementation. On y a donc parlé de d'appels à projets ponctuels ou permanent, des modes de financement et des partenariats collaboratifs public privé, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour remédier aux tensions et freins que génère inévitablement l’application du Code des Marchés Publics.La deuxième question à l'ordre du jour portait sur la communication et notamment la mise en valeur des expérimentations conduites dans les villes et les entreprises qui les déploient, tout en restant dans le cadre des missions des collectivités. A ce sujet, Reynald WERQUIN, Directeur Opérationnel de PAVIC (Plateforme d'Aménagement de la Ville Intelligente et connectée) a pu apporter un éclairage sur le travail de cette association, unique dans ce domaine et qui accompagne les entreprises qui mènent des expérimentations sur le territoire Angevin.Cette table ronde s'est terminée par un essai et un retour d'expérience de la navette « EasyMile », expérimentée à Toulouse depuis le début décembre dernier. Cette navette électrique et sans chauffeur a été conçue dans le parc d'activité de Toulouse-Francazal et fabriquée par le constructeur partenaire Ligier. Elle peut transporter 12 passagers à une vitesse maxi de 45 km/h. Elle est gérée par l'opérateur Transdev, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Icade . « Easymile » fonctionne, en service régulier, dans un parc botanique à Singapour, pour la desserte du stade d'Arlington au Texas, dans le campus industriel de Paris Rungis et le campus de Lausanne, entre autres.