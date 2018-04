À l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, une application mobile pour connecter le patient aux équipes soignantes

Suivre les patients jusqu'à leur domicile, l'idée trottait dans la tête des équipes de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, une structure de lutte contre le cancer implantée sur deux sites de la région des Pays de la Loire, à Nantes et à Angers. Depuis le 7 Avril, journée mondiale de la Santé, les équipes soignantes et les patients peuvent communiquer grâce à l'application Ambulis disponible sur les mobiles. Cette application de suivi ambulatoire a été développée par Radhius, une entreprise de la Silver économie.



Après six mois de test auprès des personnes admises en chirurgie ambulatoire, sur le site nantais, cette application est désormais ouverte sur les deux sites. Testée auprès de 500 personnes, depuis septembre 2017, dans le cadre d'un suivi pré et post-opération, que ce soit pour l'intervention sur un sein, en gynécologie, en chirurgie digestive ou la pose d'un site implantable pour la chimiothérapie, le retour a été très positif. « La quasi-totalité des personnes a qui nous l'avons proposé a accepté », précise l'établissement de santé. « Avec cet outil je me suis sentie rassurée », explique Martine, une patiente admise en reconstruction mammaire. « C'est simple d'emploi et j'étais même fière de dire à mon entourage que j'allais utiliser une application sur mon mobile pour donner de mes nouvelles à l'ICO ».



Les affections de très longue durée, comme le cancer, nécessitent de ne pas couper les ponts avec l'établissement. La moindre douleur, montée de température, la plupart des interventions peuvent faire l'objet d'effets secondaires qui peuvent inquiéter le malade. Informée, l'équipe médical peut établir un diagnostic, d'autant que le plus souvent il suffit de rassurer ou indiquer les mesures à prendre pour que le patient se sente mieux. « Ça permet de se poser et de dédramatiser la situation », souligne l'établissement, qui sait que la prise en charge et le suivi passent souvent par une prise en charge psychologique, notamment pour cette longue maladie qui ne laisse pas indifférent. Comprendre et rassurer sont donc des points essentiels dans ce genre d'affection.