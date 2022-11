Innovation santé : la rééducation fonctionnelle en réalité virtuelle

Embarquée et ultra-portable, H’ability ne nécessite pas d’installation fixe ni de salle dédiée. La solution peut être déployée et utilisée très facilement en structure médicale, plateau technique ou au domicile des patients. Très complémentaire avec les exercices de rééducation conventionnels, cet outil interactif hyper-adaptable fait la différence en s’affranchissant de tous capteurs et manettes afin d’être le plus léger possible et accessible à tous. Grâce à la technologie du « handtracking », le patient visualise ainsi des mains virtuelles, lesquelles reproduisent en temps réel les mouvements qu’il exécute.



Soutenue par de nombreux partenaires du secteur médical (le CHU d’Angers, les Capucins Angers, la fondation COS, l’ARS Grand Est) mais encore de l’univers startup (la Technopole de l’Aube, BPI France, la Banque Populaire, Scal Enov, la Fondation Sopra Steria, la Fondation d’entreprise Deloitte, le Réseau Entreprendre Champagne Ardenne) et par les collectivités (la Région Grand Est), la jeune entreprise a reçu en 2022 le prix Pépite des Pépites au VivaTech2022.



Aujourd’hui, H’ability est déjà accessible dans 5 établissements de santé partenaires et a pour ambition de se développer dans toute la France et de pouvoir équiper les domiciles des patients afin d’assurer la continuité des soins.



La jeune entreprise sera présente à la 37e édition du congrès SOMFER, le salon annuel des médecins MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) de toutes pratiques, qui aura lieu du 1er au 3 décembre 2022 au Couvent des Jacobins, à Rennes.



Ce rendez-vous annuel engagera de nombreuses réflexions sur les thématiques de la rééducation, de la réadaptation et de la neuropsychologie au travers d’ateliers, de débats et de conférences entre professionnels du secteur. « H’ability sera bien sûr présente à l’événement et disponible pour échanger avec les professionnels du secteur », précise l’entreprise.