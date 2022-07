ABACUS : un tramway électrique qui donne une seconde vie aux infrastructures abandonnées

Ce n’est pas un scoop : les grandes compagnies ferroviaires, en France comme dans d’autres pays européens, ont abandonnées certaines voies jugées peu rentables. Notamment celles qui desservent les petites villes et bourgs de campagne, désenclavant un peu plus les zones rurales. Certaines collectivités et plus particulièrement les Régions, ont pris en charge ces dessertes, en assurant le financement de liaisons régionales. Mais le souci de rentabilité est le même, surtout qu’à certaines heures ces trains roulent pratiquement à vide.Pour permettre de récréer un lien entre les villes et les campagnes, trois designers allemands, Lea HAATS, Erik MANTZ-HANSEN et Konstantin WOLF, ont imaginé un nouveau tramway électrique qui pourrait circuler sur les voies désaffectées, en Allemagne. Ce projet, baptisé ABACUS a même été sélectionnée parmi les finalistes d’un concours de mobilité du futur : Future Mobility Competition , sur plus de 170 candidatures issues de 45 pays. Ce concours organisé par le magazine d’architecture et design, « Dezeen » et la société de véhicules électriques Arrival encourage les créateurs à proposer des solutions innovantes et durables pour améliorer la mobilité dans les villes. Le gagnant de ce concours remportera la somme de 25 000 $», expliquent les concepteurs de ce tram digne d’un film de science-fiction. « Il n'y a pratiquement aucun transport public qui assure une liaison fiable entre chaque village et la ville la plus proche ». D’autant «», regrette le trio de designers, lequel n’est pas pour autant fataliste. «».